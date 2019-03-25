中鋼擬配發現金股利1元　殖利率達4.02％

▲中鋼董事會今天通過今年度配息政策，特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金1.0元，為103年以來最佳水準。（圖／中鋼提供）

記者林淑慧／台北報導

中鋼公司今（25）日召開董事會，會中通過今年度配息政策，將發放普通股股東每股1元的現金股利，若以中鋼今日收盤價24.85元計算，現金股利殖利率達4.02%，並為中鋼近五年來最佳配息水準。

受惠去年鋼市表現價量齊揚，挹注鋼鐵業營運表現亮眼。中鋼集團2018年合併營收為4,006.6億元，不僅較上一年度成長15%，更是首度突破4千億元大關，創歷年新高紀錄；稅前淨利為318.9億元，不僅年成長幅度達36%，更創下八年來新高紀錄。

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中鋼主管表示，董事會今天通過今年度配息政策，特別股股東股息每股現金1.4元；普通股股東紅利每股現金1.0元，為103年以來最佳水準。

另外，為穩定供應高爐所需冷鼓風、提高能源使用效率，以及符合未來法規嚴格要求，中鋼董事會也通過擬投資新台幣25.93億元進行「動力一場汽輪鼓風機汰舊換新計畫」，計畫期間自108年4月1日至111年12月31日止，為期3年9個月。

展望後市， 法人表示，觀察國際鋼市，鋼價自2017年第4季持續上漲至2018年第4季，連續五季走高，直到2018年第一季下跌，形成利差縮減，但是今年4月開始的第二季盤勢上揚，可望挹注中鋼營收明顯反彈。