獨家專利成份新品上市　佐登-KY今年力拚雙位數成長

▲左起為名模蔡淑臻、佐登妮絲集團執行長陳佳琦、副董事長陳政治、研發副所長呂梨萍。（圖／佐登妮絲提供

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記者姚惠茹／台北報導

佐登-KY（4190）今天（25日）舉辦佐登妮絲的「白金密集煥白系列」新品發表會，集團總經理暨營運執行長陳佳琦表示，去年的明星商品「BA-5肌密抗皺原液」，光在台灣市場三個月就熱銷1萬支，看好新品潛力更佳，法人則認為隨著新品、醫美挹注，今年整體營收可望有雙位數成長。

根據創世紀市場研究顧問亞洲「女性保養」調查報告顯示，亞洲女性挑選保養品最在意的功效為美白、淡斑、消除暗沉與抗老化，其中台灣女性有31.6%希望使用的保養品能夠美白、淡斑、消除暗沉，11.1%希望能抗老化，顯示美白市場需求與日俱增。

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▲中間為佐登妮絲集團執行長陳佳琦。（圖／記者姚惠茹攝）

陳佳琦表示，佐登妮絲去年中推出自行研發生產的高單價頂級抗老保養產品「BA-5 肌密抗皺原液」，採用創新研發的專利成份BA-5，在台灣上市三個月就狂賣超過1萬支，搭配推出抗老新課程「肌因彈潤課程」再創佳績，BA-5肌密抗皺原液熱銷缺貨，目前追加訂貨2萬支，並預計在大陸上市，後市可期。

看好這波專利成份產品的熱銷缺貨，陳佳琦表示，佐登妮絲今天發表的「白金密集煥白系列」新品，使用獨家原料「Caritas JD槐花異黃酮多酚」，搭配另外四種複合成份，包括微脂胜肽 ß-white、維他命C醣苷 AA-2G、菸鹼醯胺、睡蓮萃取液，目前已經擁有台灣、大陸及德國三國的六項專利，看好銷售表現可望挑戰更高。

展望今年兩岸策略布局，陳佳琦說，首要是拓展會員數，開發大陸30歲以下的客群，提高大陸單店營業額，再來則是積極展店，門市目標數將達728家，同時跨足醫美版圖，預計上半年完成五家醫美診所的開立，下半年則將推婦嬰用品系列產品去開拓市場，並延續「一年一發明獎、一專利、一特殊商品」策略，要讓「白金密集煥白系列」前往瑞士參加發明獎。

▲佐登妮絲集團執行長陳佳琦。（圖／記者姚惠茹攝）