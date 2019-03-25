金融市場波動大　顧立雄呼籲金融業者少發現金股利　　



▲金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者劉姵呈／台北報導

國內各家金控近期如火如荼地舉辦法說會，將會陸續決定今年的股利政策。而針對金控近年都以派發現金股利為主，金管會主委顧立雄今（25）日受訪表示，金融市場波動大，金融業者也要多提準備金，要厚實資本、穩健經營，他也強調希望RBC（資本適足率）與淨值比波動較大的壽險業者能「少發現金股利」。

金管會近期強化對保險業的管理，甚至對有壽險業的金融業者喊話，顧立雄表示，壽險業國外投資比例偏高，造成當期損益重大變動，所以才呼籲大家要厚實資本，多提準備金。

另一方面針對股利的發放，若要在從厚實的觀點來看，顧立雄強調，特別是針對有些壽險業者來說，RBC有比較大的波動狀況，或者在淨值比的波動度大的話，也希望他們在發放股利的時候，能夠考量資本厚實的必要性。他強調，這是金管會所鼓勵的，但在政策的引導上，並沒有要求一定要發放股利，只是希望在上述這些過低的狀況，才會有這樣的引導措施。

請繼續往下閱讀...

顧立雄也說明，因為多發現金股利後，再發次順位債增資，由於發次順位債是同業銀行間互相捧場，萬一有風險就會產生連結效應，所以才會希望不要一直發現金股息，用普通股增資、盈餘轉增資才能真正因應任何危機。