影／雄獅旅行社擬配發3.8元現金股利　殖利率達4.19％

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記者林淑慧／台北報導

受到一例一休及年金改革影響，衝擊旅遊市場表現。雄獅旅行社今（25）日公佈最新財報，2018年每股盈餘為3.66元，低於去年水準，董事會並通過每股發放現金股利3.8元，以今日收盤價90.6元來計算，現金股利殖利率為4.19%。

▲雄獅旅行社今（25）日公佈2018年全年財報，董事會並通過配發每股3.8元的現金股利。右二為雄獅旅行社董事長王文傑日前參加韓國瑜就職典禮 。（圖／雄獅旅遊集團提供）

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依據財報，雄獅旅行社2018年合併營收合計約296.2億元，較前一年度成長10.6%，2018年本期淨利歸屬於母公司業主權益近2.56億元，2018年每股盈餘為3.66元。

雄獅表示，隨著一例一休以及年金改革政策正式施行，旅行業確實短暫受到人力調配，或軍公教人員消費轉趨保守之衝擊，加上下半年東北亞的日本接連受到風災、北海道地震等不可抗力之影響，使得國人從事海外旅遊的意願趨緩，致使整體營收與獲利未如預期。

雄獅主管指出，公司近年來透過精準且多元的行銷軸線，鎖定中高端客層推出頂級訂製行程。以2020年出發的南極海精靈號包船為例，團費要價40萬至80萬元，去年暑假開賣一個月即銷售逾七成。

▲雄獅在2018年底推出「日本九州七星號」專列行程，2020年春節檔期5日獨包行程推出後旋即完銷。(圖／取自九州七星號官網)

另外，有鐵道界法拉利美稱的「日本九州七星號」專列，雄獅也於去年底推出2020年春節檔期5日獨包行程，亦創下火速完銷的佳績，均挹注公司營運表現。

展望後市，雄獅表示，團體旅遊元件化服務，將在第二季於雄獅官網正式上線，透過整合旅客與領隊之意見反饋的大數據分析，可望達到量身打造客製化旅遊產品之目的，並持續擴大線上旅遊版圖。