在台積電工作有多累？ 網：生活品質比較重要

▲網友在PTT發文詢問，「在台積上班有多累？既然那麼累，為何多數二類學子都搶著進呢？」。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

台積電的薪資福利在國內企業可說是數一數二，一直以來都是不少新鮮人找工作的首選，不過有網友卻在PTT上發文指出，他周遭許多台清交二類進入台積電後做不到兩個月就每天抱怨很累，疑惑「在台積上班有多累？既然那麼累，為何多數二類學子都搶著進呢？」。

該名網友寫道，台積電應該算留台灣讀二類畢業出路的巔峰，年薪不用2年就破百，薪水上看2~300萬，他周遭一堆台清交二類的，不管電機化工材料機械，全部都選擇台積電當第一份工作，但每個做不到兩個月就每天抱怨很累。

請繼續往下閱讀...

網友舉例，A同學說他8點半才下班，老闆還要叫他讀書，下週要給大家上課。另外一個B同學進台積不到3個月，就跳去其他薪水不到一半的公司。最後疑惑道「在台積上班有多累？」。

根據大多數鄉民的回應，最主要的原因在於台積電的薪資，「反正都是要做，至少有錢」、「粉累但錢粉多」、「因為在那裡累至少有錢拿」、「就是沒錢才要去公司苦賺啊」、「至少GG（台積電）還會給錢，很多公司，錢少到靠北」。

也有鄉民對此表示，「台灣人奴性很重」、「壓力大吧！畢竟對手也都是世界一流高手，累可能沒小7店員累」、「家裡窮吧，家理有錢的，根本不會這樣虐待自己啊」、「有點資產有能力創業的根本沒人想去」「生活品質重要多了，多那一點錢，呵」。