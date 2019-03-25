中鋼員工4月起加薪3.5％　鐵飯碗六年來年年調薪

▲中鋼董事長翁朝棟表示，鋼市可望在今年三月迎來反轉，而中鋼今年也將擴大招考新人，包括員級和師級人員共計510人。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者林淑慧／台北報導

經濟不景氣，鐵飯碗的薪資福利令人稱羨。中鋼公司今（25）日宣佈，董事會通過自4月起為集團員工調薪，平均調薪幅度為3.5％，這不僅讓中鋼延續近六年來年年調薪，也是自2012年以來最高的調薪幅度。

中鋼公司今天召開董事會，通過多項議案。其中，針對調整從業人員薪給待遇案，董事會已通過108年度從業人員基本薪給平均調高3.5%，自108年4月1日起生效。

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中鋼公司董事會也通過治理主管任命案，由企劃部門副總經理黃百堅兼任公司治理主管，自108年3月25日起生效。

另外，為因應產線及退休等人力需求，中鋼公司日前也宣佈今年徵才計劃，將擴大招考新人，包括員級和師級人員共計510人，起薪最高38,400元。

中鋼主管表示，今年擬招考員級技術人員440人，師級工程師70人，主要是為因應生產設備操作、修護、產品行銷和規畫、管理系統規畫和改善等所需的人力。

依據財報，中鋼今年2月合併稅前盈餘12.89億元，年減8.9%，主因在於2月適逢農曆春節，連假長達九天，加上228連假，真正上班天數僅15天，拉低獲利表現，單月盈餘為2017年6月至今20個月來新低。