逐筆交易擬真平台今日上線　證交所董座掛保證：價格波動問題不會發生



▲證交所25日舉辦逐筆交易擬真平台啟用記者會。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

台灣資本市場大事「逐筆交易新制」將於明年3月23日正式上路！為了讓投資人提前熟悉交易新制度，台灣證券交易所規劃的擬真平台在今（25）日盤後上線，模擬交易時間從下午3點到5點，明（26） 日起測試時段將恢復為下午2點30分到5點。證交所董事長許璋瑤受訪皆表示，投資人今日開始盤後可透過逐筆交易擬真平台進行演練，就現有的機制來說，不用擔心價格波動。

今日證交所與櫃買中心也聯合舉辦「逐筆交易擬真平台」上線記者會，除了金管會、券商公會及期交所等證券相關周邊單位參與外，也有宏遠證券、富隆證券、日進證券、元富證券、國票綜合證券、新光證券、群益金鼎證券、凱基證券、富邦證券、元大證券及永豐金證券等11家證券商共襄盛舉。

許璋瑤表示，逐筆交易有四大優點，包括交易效率提升、交易資訊透明、提供六大投資策略以及讓現貨市場與權證、期貨等衍生性商品之間的交易策略能夠更加順暢。

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因逐筆交易效率更高，速度更快，對於日後價格會不會產生劇烈波動的問題，許璋瑤也說明，將會採取「價格穩定機制」。許璋瑤說：「過去5分鐘平均交易價格來看，若漲跌幅超過或低於3.5%的範圍內，動態穩定機制會啟動，價格穩定措施才會啟動，將於2分鐘內改採現行集合競價，在過程中投資人也可以看到五秒模擬的結果，可以判斷要進行取消單或是撮單的方式，不至於讓買價超過於預期的風險發生。」

▼證交所董事長許璋瑤回應投資人最擔心新制產生價格波動問題。（圖／記者劉姵呈攝）

而金管會主委顧立雄出席也表示，逐筆交易新制與國際接軌後，對於短線當沖的影響也是日後可以觀察的一項指標，不過五秒撮合已經不符合時代的趨勢，下一步要推「權證當沖」，逐筆交易的實施與推動都是勢在必行。至於波動度會不會變的更大？顧立雄認為，就現有的配套措施與機制來說，應該不至於有大波動，擬真交易平台是把昨日的交易資訊灌到今日的平台上去作演練，若有更多人能夠參與，應該可以有更多的驗證。

券商公會理事長賀鳴珩也說，現在當沖交易量有30-40%，這也是未來逐筆交易影響最大的一個投資族群，也會成為未來推廣教育的主要對象。而還在沿用過去的交易方式的人只剩下10%，因此「不改也不行」，也期望能透過逐筆交易新制，吸引更多國際投資人進到台灣資本市場投資。「公會將會責無旁貸的作教育推廣的布局，除了擬真平台，也會有公版教育題材，以及種子教師的培訓。」

證交所指出，逐筆交易撮合方式新式委託種類有市價單、立即成交否則取消（IOC）委託、全部成交否則取消（FOK）委託及資訊揭示的頻率，為增加投資人對擬真平台之參與度，自4月1日起證交所也對投資人辦理豐富的獎勵活動，每季推出不同獎勵措施，獎項合計高達千萬元。

證交所也規劃一系列宣導措施，如證券商種子講師培訓課程、電視宣導短片、微電影、擬真平台操作流程介紹、宣導海報及投資人宣導手冊等，將透過電視廣告、網路媒體及社群網路平台等管道，全面對投資人大眾進行宣導。