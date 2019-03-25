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經濟放緩引恐慌全球股市無一倖免　台股終場大跌160點失守10,500大關

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▲▼股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）
▲股市大盤。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉姵呈／台北報導

受美股上週五大跌拖累，亞股跳水，台股今（25）日也同步重挫，早盤跳空狂瀉逾160點，盤中在台股三王領跌、電金族群走弱，指數一度大跌170點，摔下10,500關卡，並回測年線大關。終場集中市場加權指數大跌159.59點，收10,479.48點，跌幅1.50%，成交量為新台幣1,077.1億元，創下僅次於今年初1月2日以來大跌173點後的第二大跌幅。

台股三王今日表現不振，股王大立光（3008）跌最深，終場跌逾3.64%，報4,495元；台積電（2330）也同步下跌2.82%，至241.5元，市值蒸發逾1千6百億元；鴻海（2317）跌幅也超過2.47%，至71.2元。

半導體與光學族群成為今日盤面上最為弱勢的類股。在大立光跌幅擴大下，玉晶光（3406）、先進光（3362）、今國光（6209）等二線光學股股價也表現疲軟，跌幅約在2%-4%之間；在台積電領跌下，其他半導體相關個股如聯發科（2454）、日月光投控（3711）、南亞科（2408）、聯電（2303）等同步走弱1%-2%不等。

請繼續往下閱讀...

其他電子族群包括像是台達電（2308）、可成（2474）、國巨（2327）、和碩（4938）、華新科（2492）等，股價也是表現低迷，跌幅超過2-3%，成盤面上重災區。

不過，水泥雙雄因去年獲利佳，今年在股利，高殖利率題材加持下，在今日大盤一片慘跌之下成為資金的避風港，台泥（1101）拉出半根漲停，亞泥（1102）也同步走揚1.27%，另外像是嘉泥（1103）、信大（1109）等也力守紅盤之上漲1%-2%。

而為讓投資人提前熟悉交易新制度，證交所規劃的擬真平台將在今日盤後上線，模擬交易時間從下午3點到5點，明（26） 日起測試時段將恢復為下午2點30分到5點。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,台積電,水泥股,大跌

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