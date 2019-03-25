年輕台酒董座丁彥哲上任　拯救營收、搶攻國際成為目標

▲台酒新任董座丁彥哲。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

台酒今（25）日舉行交接典禮，由60年次的丁彥哲上任，監交人也是財政部次長阮清華表示，這是他監交過最年輕的董事長。

台酒是擁有6000名員工，規模不小，台酒員工平均年齡約53歲，而丁彥哲今年則僅有48歲。阮清華在致詞時表示，台酒在國內菸酒市場扮演舉足輕重角色，去年績效優異營收達714億元，也穩居繳庫第一名，不過，近年來由於消費者喜好、市場結構改變等，台酒的營收與市占率有逐步降低趨勢，希望丁彥哲可以帶領台酒在國際市場、土地開發與企業總部的興建投資計畫有所發展，這些都是台酒未來經營的重要挑戰。

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丁彥哲表示，他並非帶著實習的角度來接任這個董事長，他也會踏踏實實地與台酒的員工一起努力。他也看到，這幾年由於相關法令和市場衝擊，台酒營收有下滑趨勢，過去專賣、公賣優勢不再，近期是關鍵轉型年，大家未來要如何進一步發揮優勢及核心專業，突破困境，再創百年榮耀，是今年最大的挑戰，並且他也強調食品安全的重要。

丁彥哲強調，台酒最大的優勢就是員工，昨天他與工會代表聚餐時，總經理擔心1、2月成績不是那麼亮眼，接下來9個月要快馬加鞭追上。

台灣菸酒工會全國聯合會理事長謝浩忠則表示，現在台灣菸酒的免稅店，只剩下桃園機場，連小港機場也沒有，主要是因為菸酒的免稅店只能在專賣區，但是機場大多規劃為綜合區，使得國門愈來愈難看到台灣菸酒的蹤跡，所以工會也希望這部分可以突破。