製造業營業氣候測驗點連3升　今年經濟成長率「保2」沒問題

▲央行日前下修今年經濟成長率預測至2.13%，引發市場擔憂今年經濟恐怕陷入「保2」危機。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（25）日公布2月3大產業營業氣候測驗點，製造業連3個月回升，而營建業轉為上揚，服務業則轉為下滑，其中製造業營業氣候測驗點為91.29點，營造業也上揚至94.04點，不過服務業則轉弱，下滑至92.05點。

在國內方面，隨著春節備貨需求高峰已過，加上連假影響工作天數減少，使得2月出口年減幅度擴大，多數業者營收較上月衰退，導致製造業廠商對當月景氣看法轉為悲觀。

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不過，美國暫緩上調大陸商品關稅，市場樂觀看待美中貿易協商結果，加上國際油價回穩走高，且預期國內景氣逐步回升，多種因素都讓製造業廠商對於未來半年景氣看法轉強，帶動製造業營業氣候測驗點連續3個月走升。

▲台經院公布2月三大產業營業氣候測驗點，其中製造業連續3個月呈現上升態勢。（圖／台經院提供）

至於服務業方面，儘管今年農曆春節假期較長，有助於提升國人出遊與外出用餐消費意願，然而受到民生物資採購高峰已過，加上營業天數減少，多項業務量較上月衰退，車市買氣不振，限縮成長動能，使得廠商對當月景氣看法較為保守。

另在營建業方面，營造原物料漲價與人力調度問題，影響工程進度與規劃，使得廠商對當月與未來半年景氣看法以持平居多，不過受惠即將進入329檔期傳統旺季，使得看好未來房市的業者比重有所上升。

央行日前下修2019年全年經濟成長率預測至2.13%，引發市場擔憂今年經濟恐怕陷入「保2」危機，台經院院長張建一表示，今年經濟沒那麼悲觀，從去年開始逐漸轉為內需支撐，加上多項內需政策持續推動，今年經濟成長率保2應該不是什麼大問題，除非今年國際上發生什麼重大的景氣轉折。