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頂新魏家捐30億成立食安基金會　　培育食農新創獨角獸

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▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日上午拜會新竹市長林智堅討論未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

▲頂新和德文教基金會創辦人魏應充19日上午拜會新竹市長林智堅討論未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

財經中心／台北報導

前味全公司董事長魏應充去年底假釋出獄後，積極參與社會公益活動，魏家以30億元成立的非營利性組織「好食好事基金會」，也成為台灣第一個推動「農業新創」的育成加速器，未來將與國發會攜手，培育食農領域的獨角獸企業。

好食好事基金會董事長陳宏裕表示，頂新魏家30億元公益信託所捐助之「好食好事基金會」成立於2017年，是個年輕的非營利性的基金會組織，去年啟動加速器種子計畫，攜手國內外產、官、學優秀食農領域專家共同響應。

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▲頂新集團董事長魏應充分享種菜經驗。（圖／翻攝自魏應充臉書）

▲味全公司前董事長魏應充分享種菜經驗。（圖／翻攝自魏應充臉書）

為協助食農新創，好食好事基金會更祭出高額獎金，吸引好人才投入研發，將從涵蓋永續培育、農業科技、創新飲食等領域的11組新創團隊中，選出「好食好事潛力獨角獸獎」與「好食好事願景獎」各一名，並分別頒發100萬元和50萬元獎助金。

屏東檸檬外銷大陸的推手

除了培育年輕人才，長期力挺南台灣農產品並致力契作採購的魏應充，本月12日更與屏東縣長潘孟安、金色大地有限公司總經理呂政璋等人一起為屏東檸檬舉行出口封櫃儀式，魏應充更提出「五贏新農創」盼為台灣農業找到出口。

▲魏應充助農民發大財！外銷屏東檸檬6500噸創史上最大量。（圖／業者提供）

▲魏應充助農民發大財！外銷屏東檸檬6500噸創史上最大量。（圖／業者提供）

魏應充指出，創造五贏新農創為台灣農業出口關鍵：「第一贏是契作農民贏，第二贏是加工業者贏，第三贏是企業贏、第四贏是政府贏、第五贏是消費者贏，若能達到五贏的新模式，在推動農業及農產品出口就有很大的成續，我們檸檬就是一個非常好的案例。期許有更多的案例產生，真正有助台灣發展。」

魏應充熱愛棒球　味全龍有意落腳新竹

除了關注農業發展，魏應充對熱愛的棒球也動作頻頻，不僅宣佈將重啟味全龍球隊，讓不少球迷大感振奮，本月也積極拜會新竹市長林智堅，洽談讓味全龍隊落腳新竹市，令球迷們引頸期盼。

▲魏應充本月19日上午拜會新竹市長林智堅，討論味全龍隊與新竹市的未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

▲魏應充本月19日上午拜會新竹市長林智堅，討論味全龍隊與新竹市的未來合作可能性。（圖／新竹市政府提供）

新竹市立棒球場已於2019年1月順利完成招標作業，正辦理設計規劃中，目標今年正式動工，2021年底可以完工，正好符合味全龍重回職棒時程，「彷彿老天爺冥冥之中的安排」，未來透過相關程序讓味全龍來當主場經營管理球場。

魏應充表示，自己身為農家子弟多年來的心願，就是愛棒球、行公益、守護台灣農業，目前都正在進行中，特別是對台灣這片土地的情感，更希望以一己之力為台灣做出貢獻。

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關鍵字：頂新,魏應充,味全龍,好食好事基金會

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