YouTube原創影音計畫慘敗　放棄花大錢製作好萊塢內容

▲YouTube已經取消了付費高品質節目的製作計畫。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

YouTube近來致力向Netflix看齊，打算推出原創影音內容，不過Netflix的成功恐怕不是誰都能輕易複製的，據彭博報導，YouTube已經取消了付費高品質節目的製作計畫，這與其為好萊塢提供優質內容的雄心壯志背道而馳。

據知情人士透露，YouTube現已停止受理節目提案，被砍掉的節目包括科幻影集《起源號》（Origin）及喜劇《Overthinking with Kat & June》，這些節目的製作人已開始尋找其他願意播映的新平台及投資人。

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YouTube的這一舉動也意味著退出與Netflix及亞馬遜Prime影音串流服務的直接競爭，這也反映出製作原創影音內容代價可不小，即便是對Google這樣的科技巨頭來說都是筆龐大的成本。類似的失敗案例也不少，如微軟曾在洛杉磯為拍攝熱門遊戲Halo相關節目建立攝影場地，但節目還沒播出製片廠就關門大吉了，另外，YouTube也曾計畫推出自製節目，最終以大賠4200萬美元做收。

YouTube主要靠廣告獲取收入，而非像Netflix及亞馬遜Prime這樣的會員付費模式，據悉，去年YouTube的廣告銷售額超過150億美元。Evercore ISI分析師Anthony DiClemente表示，在某些方面，它們從未真正全身心投入原創影音戰略，「就像帶著一把抹刀加入槍戰。」研調公司BTIG分析師Rich Greenfield說：「只因是科技大咖就跨足媒體，不一定就能成功。」