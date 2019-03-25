陸禁用低階水泥助攻獲利　台泥早盤逆勢大漲近5%



▲西進水泥廠台泥與亞泥受惠於大陸禁用低階水泥政策，繳出漂亮的獲利成績單，今日在股市大跌中表現強勢。（示意圖／翻攝自網路）

記者劉姵呈／綜合報導

台股今（25）日受到歐美股大跌影響早盤狂瀉近170點，直接摔落10,600與10,500兩大關，電金傳各族群類股一片慘綠，哀鴻遍野。惟水泥雙雄因今年大陸禁用低階水泥，推升營運，台泥（1101）早盤逆勢大漲5%，股價創半年來新高，而亞泥（1102）盤中也力拼翻紅股價走揚。

水泥雙雄受惠去年在大陸出貨量平但價格漲，市場需求未減，繳出漂亮獲利成績單，台泥開高走高，盤中最高來到40.8元，漲幅5%，創下半年以來新高，成交量擴量至5萬2,890張；亞泥盤中小漲，最高價來到39.9元，成交量約6千多張，漲幅稍弱僅0.3%。

台泥去年稅後盈餘新台幣211.8億元，年增105.18%；EPS4.37元，大勝2017年的2.03元，因此配發每股現金股利3.3元，股票股利0.7元，創下台泥成立69年以來新高，現金殖利率約8.53%。而亞泥21日公布去年配發每股現金股利2.8元，也創新高，不過至今仍未公布財報，依21日收盤價39.5元計算，殖利率約7.09%。

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水泥業曾指出，大陸今年下半年會淘汰禁用低階32.5級水泥，政策將迫使市場採用高階42.5的水泥，原本生產低階水泥的廠將無法再生產；反觀台灣西進大陸的水泥廠早已全數生產高階水泥，市場需求增加，但產量受限未增之下，今年的價格依然易漲難跌，可望推升台廠營運。