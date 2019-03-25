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金控家族股權透明化　台新吳家主動申報持股逾10%

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▲▼ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲ 金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會主委顧立雄農曆年前就啟動「金控家族股權透明化」，主動約談各金控家族，「道德勸說」希望大股東能主動申報實質受益人持股。顧立雄今天(25日)透露，最近台新金吳家已經主動向金管會申報大股東持股超過10%，金管會也已經准許其大股東適格性審查。

顧立雄表示，約談金控家族正在陸續進行，會全部約談完國內12家民營金控，約4月初會全部約談完畢。

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顧立雄也透露，約談金控家族已經有初步的成果，像台新金最近已經主動向金管會申報大股東持股超過10%，金管會已准許其大股東適格性審查。

其主要是台新吳家有一家關係企業，董事長換成台新金董事長吳東亮夫人彭雪芬，因此成為台新金的同一關係人，台新吳家主動向金管會申報家族大股東持股超過10%，而金管會也已同意其大股東適格性的審查。

顧立雄強調，金控家族主動申報大股東持股狀況，這次台新金主動申報，顯示金管會對於經營階層既有持股狀態沒有要刻意刁難的意思。監理上去了解這些金控家族的實質上受益人或最終受益人是很重要的，下一階段會考慮修法。

而今年7月1日起，金融機構委託書無限徵求門檻，將拉高到同一人及同一關係人持股10%以上，且須符合大股東適格性審查。顧立雄認為，這是讓家族金控能主動申報持股狀況的誘因。

根據金管會資料，截至去年5月底，國內有4家民營金控家族持股未達10%，包括中信金、開發金、玉山金、台新金，而近期台新金主動申報超過10%後，只剩下中信金、開發金、玉山金。

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關鍵字：金管會,顧立雄,台新金,吳東亮

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