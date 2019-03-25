台商回流夯總投資金額挑戰千億元大關　這2大產業返台意願最高

▲經濟部次長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）



記者紀佳妘／台北報導

美中貿易衝突尚未解決，掀起一股台商回流的熱潮。經濟部次長王美花今（25）日到立法院進行「歡迎台商回台投資行動方案」報告，截至3月22日，已有18家廠商通過審查，總投資金額570億，預計可帶來7700個就業機會，其中又以電子資訊產業、金屬機電產業占最多。

經濟部次長王美花今天到立法院經濟委員會進行「歡迎台商回台投資行動方案」專題報告。根據統計，今年1月1日至3月22日為止，18家廠商通過審查，總投資金額約新台幣570億元，創造本國就業人數約7700人。

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王美花表示，後續已排定22家廠商進行審查，預計再創造投資金額逾400億元、超過1000個本國就業機會。據了解，近期還有30家廠商尚在評估，同時廠商的家數也持續增加中。

進一步分析回台廠商業別，王美花指出，回台廠商以電子資訊產業最多，包括網路通訊設備、伺服器、電腦周邊產品；再者是金屬機電產業，包含機械設備、自行車、汽車零件。目前伺服器產業鏈、網通設備產業鏈、自行車產業鏈都有回台投資的趨勢。

舉例來說，廣達電腦目前已將高附加價值產品組裝產線移回桃園華亞科技園區生產；巨大機械則在台中大甲母廠擴建智能化產線，並於台中科學園區興建營運暨研發總部新大樓，以及台中大甲建置自動化國際物流中心；車王電子也將在台中大雅廠新增智慧化產線、中港加工出口區建新廠以因應產能需求。