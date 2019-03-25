綠悅優化產線並投入量產　等待景氣翻揚契機

▲綠悅董事長王哲夫（圖右）與全球包材設備龍頭業者德國布魯克納公司首席運營官Helmut Huber簽訂磁懸浮五線(11線)合約。（圖／綠悅提供）

記者林淑慧／台北報導

中國最大BOPA（雙向拉伸尼龍）薄膜生產廠商綠悅，近期進行產線優化作業，公司磁懸浮三-四線（第九-十線）已完成機台調校與試產，並持續研發與量產中高階複合式產品及客製化產品，預估下月出貨情況可望回溫。

去年對綠悅來說是充滿挑戰性的一年，全年營收近38.59億元、年減38.7％；在營運動能大不如前的影響下，股價也跌出百元俱樂部，至今仍難重振過去氣勢。

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依據財報，綠悅2018年稅後虧損4.44億元，每股稅後虧損2.72元，主要受到2018年同業競爭者陸續擴產影響，整體BOPA薄膜市場供過於求，市場價格明顯下跌所致。

▲綠悅2018年財報簡表。（圖／綠悅提供）

綠悅表示，中國BOPA市場需求每年仍維持10％以上的穩定成長，預估供需失調的情形將可望逐步改善。然而競爭對手於2017年度及2018年度新投產之產線，在2019年將陸續達產，市場競爭預估仍將維持激烈狀態。

為因應日愈激烈的市場競爭，綠悅表示，為維持公司的產業地位及技術優勢，公司將持續進行產線優化作業，期藉由高度彈性調配產線及快速量產的競爭優勢，迅速提升量產規模，以維持公司在中高階BOPA薄膜市場的龍頭地位，預備迎接整體市場下一波景氣翻揚契機。