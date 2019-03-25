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翔宇去年EPS2.94元　配發現金股利2.5元

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▲翔宇新總座張麗綺。（圖／翔宇生醫提供）

▲翔宇總經理張麗綺。（圖／翔宇生醫提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）公布2018年全年合併營收為18.66億元，年增32.46％，稅後歸屬母公司淨利1.44億元，稅後每股盈餘達2.94元，同時宣布經董事會決議通過，配發現金股利2.5元，配發率達85％。

翔宇公布2018年全年合併營收為18.66億元，年增32.46％，稅後歸屬母公司淨利1.44億元，稅後每股盈餘達2.94元，主要是受惠集團旗下長銷熱賣款「醇養妍」、「喜樂纖」等保健食品穩定的營收挹注，加上陸續推出的新產品「聰蓉活力飲」、「蔬暢輕飲」等保健食品挹注。

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同時，旗下全系列DV保健食品在MOMO電視購物、MOMO購物網、DV官方購物網及屈臣氏、康是美等實體通路締造熱賣佳績，貢獻保健食品營收比重由34.58％攀升至49.70％，並帶動2018年整體營收創歷史新高記錄，拉抬整體毛利率水準從52.12％提升至52.84％。

翔宇今年資本公積充沛且財務體質健全，因此董事會決議通過，配發現金股利2.5元，配發率達85％，並較前一年度的每股現金股利1.5元明顯提升。

展望2019年，翔宇表示，預計持續擴大DV笛絲薇夢在台灣保健食品市場的布局，並計畫透過與醫美診所策略結盟，以及自家的DV SPA美容會館、DV官方購物網等通路引進DV TOKYO美容保養系列，並結合知名代言人與大數據分析落實精準行銷策略，提升品牌知名度及市場占有率。

ET快訊
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關鍵字：翔宇生醫,張麗綺,現金股利

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