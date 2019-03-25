台股早盤跳空大跌160點摜破10,500大關　年初以來最大空襲



▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

美債殖利率曲線10年期與3個月期利差出現倒掛，市場擔憂經濟衰退，歐、美股大跳水，而亞股今（25）日也跟進大跌，拖累台股受影響，集中市場加權指數開盤大跌126.49點，以10512.58點開出。在電金傳一片綠光罩頂、台股三王全倒跌幅均超過2%頹勢下，指數跌幅擴大逾160點，指數最低來到10,470.46點，指數也失守5日、月線，朝年線靠攏。

偏光板大廠誠美材（4960）上周五無預警宣布，因資金周轉發生困難，各債權銀行為確保債權，凍結公司所有額度，導致正常購料受到嚴重影響，營運急轉直下，不得不聲請債務協商。誠美材風暴恐導致偏光板供應更吃緊，面板業出現關鍵零組件斷鏈危機，早盤股價應聲跌停、暫報11.5元。

而尚志半導體（3579）因2018年每股淨值已掉到3元以下，證交所也公告自明（26）日起，股票將併案列為變更交易方法，且採30分鐘執行撮合作業一次的分盤集合競價交易方式，今日早盤直接跌停鎖死。

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台積電盟友家登（3680）因遭美商安提格斯公司Entegris. Inc提起侵害專利權，上周五一審判家登須賠償9.79億元，家登表示將再提起上訴。同時，家登董事會也通過將自明日起買回庫藏股3000張，目的在於轉讓股份予員工，但是金早股價也直接跳空跌停，來到31.05元。

美股四大指數上周五（22日）創下今年1月3日以來最大跌幅，美、歐經濟數據不佳，美長、短期債券殖利率曲線出現自2007年來首見倒掛，引發美國經濟可能衰退的疑慮。道瓊工業指數大跌460.19點，Nasdaq指數下挫約196點、費城半導體與標普500指數也有超過40點的跌幅。

法人表示，美股上周五大跌恐影響台股今日表現，甚至可能向下回測年線，但台股今年漲幅較多數國家少，拉回幅度不會太大，仍將處於高檔盤整格局。