全球經濟惡化美股嚇跌460點拖累　台指期大跌逾140點摔破10500點

▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）對美國經濟展望審慎，加深投資人對全球經濟放緩的疑慮，美股4大指數全面收黑，其中道瓊指數重挫460點，亞股表現疲弱，台指期今（25）日開低走低，電子期指、金融期指壓回平盤下整理，指數一早大跌逾140點，一舉摔破10500點關卡，截至8點48分在10470點附近震盪。

全球經濟成長前景逐步邁向黑暗，加深投資人的疑慮，引發美股4大指數全數收低，其中道瓊工業指數終場重挫460.19點，跌幅1.77%，收25502.32點；標準普爾500指數也跌54.17點，跌幅1.9%，報2800.71點；那斯達克指數下挫196.29點，跌幅2.5%，以7642.67點作收；費城半導體指數尾盤收低41.46點，跌幅2.88%，收1400.37點。

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台股期現貨上周五震盪收紅，雙雙站穩10600點關卡，台股在權值股帶動下，指數蓄勢向上攻堅，不過隨後盤中賣壓出籠，所幸台積電拉尾盤，終場上漲29.52點，以10639.07點作收，成交量1303.55億元，三大法人合計買超29.02億元，其中自營商賣超5.7億元，投信買超6.24億元，外資及陸資買超28.48億元。

台指期昨天小漲開出後震盪走高，盤中距離10600點關卡僅一步之遙，尾盤上揚25點，收在10613點，與現貨相較，逆價差26.07點，成交量10萬7628口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2619口至2萬9320口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少4281口至5萬9221口。