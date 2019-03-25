韓流炒熱高雄房市　謝金河：房子要有人住才有價值

▲高雄。（圖／記者陳韋帆攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河24日在臉書發文指出，台北跟高雄兩地的房價落差非常大，而從去年颳起的「韓流」旋風，加速台北人在高雄買房子的驅動力，但最怕湧來的是「純投資客」，他認為，房子要有人住才有價值。

謝金河表示，台北和高雄兩地的豪宅價格一直存在不小的差距，高雄當地最頂級的豪宅價格幾乎僅有台北地區的十分之一，這是幾十年來一直存在的現象，而從去年颳起的「韓流」旋風，也加速了台北人在高雄買房子的驅動力，但房地產投資最怕的是一窩蜂湧來的「純投資客」。

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他近日在高雄留宿漢來飯店時發現，與飯店比鄰的高雄最高價豪宅國硯，曾在2016年實價登錄創下一坪68.9萬元的港都天價。在韓流席捲高雄後，皇苑建設董事長郭敏能曾高興地向謝金河表示，他的房子多賣了10億，這是多年來難得一見的榮景，但這些交易的背後，實際住進來的又有多少人呢？

總統蔡英文和中國大陸國家主席習近平都曾表示，「房子是用來住的，不是用來炒的」，若是一棟大樓住客滿滿、流動率低，那這棟大樓會更有價值。反之，若只是投資客來囤房，住戶冷清，大樓管理品質容易因此而變差，房子不但不會增值，還可能會貶值。

因此謝金河認為，韓國瑜市長再來應該要努力招商，讓企業投資帶動入住高雄的人流，這才是高雄房市最重要的基本面。純投資客是撐不起房地產半邊天的，更重要的是，房子有人住才有價值。