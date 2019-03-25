雲端最有錢／女人要有錢　月光族變5千萬富婆

新聞節目中心／綜合報導

年輕時，李雅雯是標準的月光族，身為國文老師，喜歡寫作，跟大多數的文青一樣，對財經毫無概念，對數字充滿恐懼，卻因一場火災讓她徹底轉念。28歲時娘家失火一場火，讓李雅雯心裡既震撼又恐懼。「如果有人受傷或死亡，賠償會很嚴重」。再加上當時丈夫背負家人約200萬元的卡債，李雅雯和丈夫還帶著一個新生兒，眼看就是一齣貧賤夫妻百事哀的劇碼。為母則強的她告訴自己：「命運的貧困，就到我這裡為止」。她從此下定決心賺錢。 從菜市場混大的她，靠著「兩大指標」及「賣涼水比賣豬肉好賺」兩大投資密技，11年間從月光族翻身成為5千萬的富婆。

另外一位富媽媽更是有錢就是任性，率性辭掉人人稱羨的主管職。不只如此，還慫恿女兒休學，勇闖十八個國家，浪跡天涯136天，圓了自己的兒時美夢，她是怎麼辦到的，原來是因為離婚後，積極開始學習基金理財，才能讓她一圓年輕時的夢想。她更是把旅行的價值發揮到極致，從旅程中尋找投資靈感，嚴謹的執行最難辦到的「停利」，讓她順利躲過去年的10月大修正，她的布局與投資心法值得參考。

此外，一張嘴從外太空講到內子宮－女版沈玉琳的許聖梅，聖梅姐。中年突然遇到公司的裁員風波。為夫背債千萬的她，怎麼走過中年的風暴，在人生下半場成功逆轉勝? 都在雲端最有錢14集節目中一一告訴你。



▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

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