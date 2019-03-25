劍指智慧城市展　中華電信四類應用領台灣城鄉升級

▲中華電信在2019智慧城市展中，將展示出智慧生活、智慧城市治理、智慧照護，以及IDC機房及雲端服務等四大類應用。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

2019台灣智慧城市展將於3月26日開展，而今年的中華電信將提出智慧生活、智慧城市治理、智慧照護，以及IDC機房及雲端服務與雲端資料等四大類應用來作為台灣智慧城鄉的提案。

以MOD作中樞 提升家庭生活智慧化

在智慧生活方面，中華電信行銷處協理陳建志指出，該公司MOD服務在2018年已突破200萬戶的目標，因此在今年的展會中，也將展示MOD新應用。

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▼中華電信行銷處協理陳建志指出，MOD未來將不只是家庭影視平台，而是更加地整合居家生活中的智慧應用。（圖／記者湯興漢攝）

中華電信認為，MOD未來將不只是家庭影視平台，在今年的展場中將展示如何以語音搖控器，讓用戶透過語音進行選台及查找節目；另外，MOD未來也將透過搭載感測服務使用智慧開關、空氣品質監測設備、除濕機等。

此外，展會中有將展示MOD與中華電信瓦斯雲、健康雲整合的解決方式，顯示出如何透過MOD讓家庭生活更健康、更安全。

值得注意的是，未來MOD能夠影響家庭的，將不僅是健康、安全等應用，即便是在教育方面，也可以有更進一步的提升。陳建志解釋，在MOD成為智慧家庭中樞後，可與在選單部分納入自主學習、補教等元素，使用者可在MOD的選單中學習新知，且MOD控制選單可讓你重看、儲存，甚至在使用者搭配視訊鏡頭後，還可預約教師一對一雙向溝通，讓未來學習的方式更具有彈性。

而在未來5G技術在台灣落地後，MOD還可讓運動賽事迷可具有更身歷其境的體驗，像是在賽事轉播時，可不固定視角觀賽，甚至是以分割畫面的方式，一次觀看多視角的球賽。

▼中華電信MOD未來也將會把瓦斯雲、健康雲等智慧應用元素納入其中。（圖／記者湯興漢攝）

站穩通訊層要角 以傳輸作為智慧城市治理根基

「中華電信從過去到現在最大的工作在於通訊層的傳輸服務。」陳建志認為，在城市治理方面，該公司將繼續扮演好通訊層的角色，但要更進一步地將這個角色提升到系統整合商（SI），與許多合作夥伴打造出各式各樣的城市應用。

舉例來說，如同城市心臟的智慧運籌管理中心（IOC），跨單位蒐集並快速整合各式即時資訊，藉由大數據分析平台，將資料分析後以視覺化介面輔助縣市政府進行管理與決策，落實政府智慧治理的構想；此外，IOC也可擔任縣市政府各局處及民眾之間的溝通橋樑，作為市政資訊發佈及共享平台，提升施政效率，讓民眾有感。

而目前中華電信已經在高雄提出工業園區智慧運籌管理中心計畫，建置一套智慧化環境監測系統暨園區智慧運籌管理中心，以蒐集現有園區環境監測感測資訊，並提供給園區服務中心人員做為參考評判的依據。

中華電信認為，新一代的智慧園區管理將朝向建設利民、強化溝通、管理應用等三面向逐步落實智慧政府治理的構想，並期望「高雄和發產業園區」能成為台灣其他各園區的典範，進一步將理念推展到其他縣市。

另一方面，「交通」也是城市居民關注的焦點；在此一領域中，中華電信與高雄市、台南市、嘉義縣市合作「智慧交通城市車流解決方案」，運用電信大數據與AI 影像車流分析，從事道路交通之車流偵測，提供交通紓導所需的號誌時制規劃參數，也剖析民眾的通勤、學習、休閒旅遊、購物、商務活動等運輸旅次的起迄、規模、以及活動時間等交通行為大數據，提供交通管理單位解決交通壅塞問題的關鍵決策資訊。

▼智慧城市治理中，路燈將會成為不可或缺的基礎設施。（圖／記者湯興漢攝）

智慧照護拉近城鄉距離

在醫療領域方面，大都市與偏鄉需求不同。陳建志表示，都會區需求在於整合健康、亞健康、醫療資源，目的都是在促進民眾健康，解決「醫療資源浪費」、「醫院醫病比率過高」、「診間排程消化困難」等問題。

而非都會區或離島，則是著重在醫療資源缺乏、老人照護等議題，如何解決「就醫路途遙遠」、「醫療資源城鄉共享」、「離島居民就醫」、「降低民眾負擔」等關鍵問題。因此，中華電信跟花蓮衛生所合作，提出花蓮社區基層衛生所及長照健康照護智慧化計畫，希望能改善偏鄉照護問題。

陳建志進一步指出，中華電信為了偏鄉、離島居民的照護問題，還提出了「雄健康智慧樂活社區」的計畫，在高雄、屏東，以及澎湖等三地區中的120個社區中心、255家衛生所中，導入像是穿戴式血壓偵測等的器材，以及上述MOD中健康雲的服務，讓老人家至社區中心做完生理數據量測後，可進一步地透過雙向視訊與專業人員諮詢慢性疾病管理，讓偏鄉獨居老人也能做好健康的自主管理。

IDC機房服務 智慧城市的安全基礎

陳建志認為，在智慧城市的四大類應用中，最關鍵的一環就是IDC機房雲端資料服務。因為任何資訊儲存、分析處理都需要極度安全的資料中心作為儲存基地，且在未來的智慧城市應用中，勢必會產生出更巨量且具有隱私性的數據資料。

因此需要一個能夠確保不被侵入，且具有高可靠度的資料中心，而中華電信認為，該公司的IDC機房服務，未來勢必能成為智慧城市中的重要關鍵。

▲中華電信認為，其位於板橋IDC暨雲端資料中心未來將成為智慧城市中的重要關鍵。（圖／中華電信提供）

另一方面，在今年的智慧城市展會中，中華電信不僅將展出各項應用服務，也將展示該公司於今年2月底在巴塞隆納全球電信展展出的5G技術，屆時將原汁原味地搬到南港展出。

你將可以看到中華電信的5G智慧管+(5G Intelligent A+)如何滿足大頻寬與低延遲應用需求，並將資料導流至對應的切片(Slice)，同時可依據人、事、時、地、物等條件管理用戶的頻寬、上網使用權及服務。現場也有準備平板及VR眼鏡透過基地台、5G智慧管+觀看即時多視角視訊及VR360視訊直播，讓參訪民眾現場體驗未來5G無限飆速的快感。

了解更多「2019智慧城市論壇暨展覽」：http://smartcity.org.tw/index.php