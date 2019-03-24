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報稅系列／夫妻報稅　小資一起「稅」高薪分開「稅」

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▲相親,約會,情侶,曖昧。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲專家表示，小資夫妻可以選擇合併申報；高薪族群則可以分開計稅。（圖／取自免費圖庫Pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

5月要申報綜所稅，夫妻要如何報稅，專家表示，如果是小資夫妻，夫妻雙方的年薪在121萬元以下，合併計稅與分開計稅差異不大；但是如果年收入超過121萬元，分開計稅會比較省稅。

現在夫妻共有3種計算稅額的方式，包含夫妻所得合併計算、夫或妻薪資所得分開計算，以及夫或妻的非薪資各類所得分開計算。過去個人綜合所得只能以「戶」為單位，並且採用累進稅率，因此男女一旦結婚成為夫妻，雙方各類所得就必須要合併計稅，使得原本是和較低的稅率，結婚後「總所得」拉高，稅率也會跟著拉高，男女兩人結婚反而更加不利，但是自從2015年後，因為限制分開計稅有違公平原則，因此才有分開計稅的放寬。

請繼續往下閱讀...

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，夫妻分開計稅可以減除個人免稅額、財產交易所得、薪資所得等，而分開計稅概念仍是以「家庭」為單位，像是儲蓄扣除額就是一方減除剩下（以主要申報者）才會是剩下的一方列為扣除。

而綜合所得稅是採取級距累進稅率，陳宥綸建議，如果夫妻年收入在121萬元以下，夫妻平均年收入大約是60萬元左右，在減除扣除額之後，其實合併計稅與分開計稅就沒有差異了，且因財政部去年優化稅制，提高各項的扣除額，今年夫妻（無子女）年收入在81.6萬元以下，也不用繳稅；但是如果是121萬元以上，因為收入較低的一方可以使用較低的稅率，因此分開計稅會較為有利。

▲睡覺,情侶,性愛,夫妻。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲夫妻結婚可以分開計稅，除非特殊狀況，否則要一起申報。（圖／取自免費圖庫Pixabay、示意圖）

過去夫妻計稅有5種計算方式，今年再加計股利8.5%可抵減稅額，每戶最高8萬；以及分開計稅28%，總計有10種方式計稅，因此國稅局建議民眾在報稅時，可以利用系統試算選擇最為有利的方式報稅。

北區國稅局指出，新婚夫妻如果是在107年底前登記結婚，於108年5月辦理107年度綜合所得稅結算申報時，可自行選擇與配偶分別或合併辦理結算申報。但108年及以後年度的綜合所得稅，納稅義務人及配偶仍應依所得稅法規定，合併辦理結算申報。國稅局強調，近幾年部分民眾似乎誤解成夫妻可分開申報，因此面臨補稅加罰窘境，國稅局進一步指出，除了滿足分居條件（保護令或是分居達半年以上）的夫妻外，其餘夫妻所得雖可分開計算，但最終仍必須合併申報。

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關鍵字：夫妻,小資,報稅,合併計稅,分開計稅,高薪所得

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