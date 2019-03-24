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其祥投資肉品小包裝分切廠　力拚營收獲利跳升

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▲王其祥（圖左）、王建山兄弟堅持以有機人道方式養雞，成為新加坡最大品牌雞供應商。（圖／記者林淑慧攝）

▲王其祥（圖左）、王建山兄弟堅持以有機人道方式養雞，成為新加坡最大品牌雞供應商。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

消費者對食品安全愈來愈重視，帶動小家庭在家烹飪風氣，新加坡最大品牌雞供應商其祥瞄準商機，投資興建的新加坡肉品加工處理廠已完工投產，並取得新加坡農糧署(AVA)執照及清真(Halal)認證，現正積極爭取大型品牌客戶，力拼全年營收獲利躍升。

其祥董事長王其祥表示，隨著飲食消費習慣朝向高品質、精緻及小包裝的趨勢，其祥在星國之肉品加工處理廠，包含一次分切生產線、二次分切生產線、自動輸送及真空熱塑包裝線等，均已完工投產。

請繼續往下閱讀...

王其祥說，為爭取新市場，目前亦有多家跨國性連鎖餐飲品牌及通路業者陸續進行查廠，跨國連鎖品牌對雞隻的養殖流程、肉品品質及分切處理過程之要求高，認證作業繁複及耗時，然一旦通過，將可成為新的成長動能，帶動公司未來營運大幅增長。

另外，其祥的品牌雞標榜安全飼養及不含抗生素的無毒雞肉，符合消費者追求健康環保的趨勢，近年更進行上下游垂直整合、擴大養殖規模、投資興建自動化分切加工廠，以期站穩新加坡市場、擴大馬國市占率，未來將再逐步拓展至亞洲市場。

其祥在三年前即開始布局馬國市場之開拓，並進行垂直整合追求規模經濟，在收購當地種雞農場及經營毛雞交易業務後，近兩年規模持續放大，2018年在馬來西亞的毛雞銷售量達47,267公噸，較2017年成長25%，搶占馬國之市占率約逾2%，未來仍有大幅成長之空間。

展望後市，王其祥表示，公司在渡過擴廠期間的艱辛後，仍將致力於縱向營運整合及橫向市場規模推展，在南馬肉雞農場與新加坡加工廠產能帶動下，可望挹注公司營運表現。

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關鍵字：食品股,其祥生物科技,肉雞,王其祥

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