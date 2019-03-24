金控搶人才出奇招！　國泰人壽老總今晚揪視網膜開直播

▲國泰人壽總經理劉上旗。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

邁入徵才季，各家金控近期都積極舉辦徵才說明會，為爭取到好人才，各金控都出奇招，像國泰人壽總經理劉上旗今天(24日)晚上8點，將跟網紅視網膜開直播，揭露金融業工作樣態，希望讓更多年輕人進金融業。

三大金控接連招開徵才說明會，昨天(23日)富邦金搶先起跑，今年富邦金各子公司合計招募需求逾6800人，首度提供儲備幹部(MA)到韓國富邦現代人壽出差研習機會；國泰金接著今天招開徵才說明會，預計招募超過5000位新人，國壽老總也直接宣布要跟網紅開直播，接近跟年輕人的距離；中信金今天也舉行MA招募說明會，今年預計招募60位MA，吸引300多位學子參加。

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國泰金今天舉辦校園徵才台北說明會，今年規劃了四大分享區，包括：儲備幹部區、數位科技區、客戶顧問管理企劃區、財務精算區。其中「數位科技區」可體驗專屬國泰數位暨數據發展中心的紅磚牆和軟沙發，聽取Fintech主管們分享最新趨勢，實際感受在數數發中心工作的氛圍。

國泰世華銀行總經理李偉正在致詞時表示，國泰是非常鼓勵年輕人無時無刻秉持創新心態的企業，國泰的優勢在於能夠包容不同性質的員工與多元創新想法，因國泰正大力推行數位轉型，更歡迎金融科技相關人才。

國泰人壽總經理劉上旗也表示，他將在今天晚上8點，首度和網紅主播視網膜開直播，透過與視網膜的互動，打破金融業的高牆，侃侃而談工作樣態，劉上旗將當場扮演起求職者，被視網膜和廣大網友們打分數。

▲國泰人壽資深副總陳明環（右）在國泰金控徵才說明會數位科技區，與同學分享工作重點。（圖／國泰金提供）

富邦金則是昨天(23日)舉辦聯合招募總部說明會，由子公司高階主管和MA學長姐與求職者交流。富邦金控人資長陳昭如指出，今年預計招募60位MA，並首度開放大學學歷參與甄選，除了富邦華一銀行(上海)、富邦財險(廈門)大舉招募海外儲備幹部職缺，MA將可參與學習大陸市場金融科技研究創新、互聯網保險商品開發，和互聯網業務行銷推展等領域專業；投資管理總處也將提供MA赴韓國出差研習機會，參與富邦現代人壽投資相關培訓計畫。

今年富邦金控各子公司合計招募需求逾6800人，其中招募人數最多的富邦人壽即預計大舉增員6000人。富邦人壽表示，人力年輕化是近年來業務發展主軸之一，2018年底業務員平均年齡為37.2歲，目前新進業務員平均年齡約29.9歲，正是年輕充滿熱情活力的階段。

▼富邦金昨天(23日)舉辦聯合招募總部說明會。（圖／富邦金提供）

中信金也在今天舉辦「2019儲備幹部計畫」說明會，由中信金總經理吳一揆親自出席。中信金今年預計招募MA逾60人，特別新增數據科技組，廣邀資工、資管、統計等專業人才，共同投入大數據分析、數位行銷、人工智慧平台開發等領域。

吳一揆表示，MA第一年即有機會挑戰百萬年薪，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的MA將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。中信金日前放寬服儀規定，他跟高階主管今日特別穿牛仔褲出席，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新。

▼中信金總經理吳一揆今日特別穿牛仔褲出席MA招募說明會。（圖／中信金提供）