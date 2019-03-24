　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

金控搶人才出奇招！　國泰人壽老總今晚揪視網膜開直播

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國泰人壽總經理劉上旗。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲國泰人壽總經理劉上旗。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

邁入徵才季，各家金控近期都積極舉辦徵才說明會，為爭取到好人才，各金控都出奇招，像國泰人壽總經理劉上旗今天(24日)晚上8點，將跟網紅視網膜開直播，揭露金融業工作樣態，希望讓更多年輕人進金融業。

三大金控接連招開徵才說明會，昨天(23日)富邦金搶先起跑，今年富邦金各子公司合計招募需求逾6800人，首度提供儲備幹部(MA)到韓國富邦現代人壽出差研習機會；國泰金接著今天招開徵才說明會，預計招募超過5000位新人，國壽老總也直接宣布要跟網紅開直播，接近跟年輕人的距離；中信金今天也舉行MA招募說明會，今年預計招募60位MA，吸引300多位學子參加。

請繼續往下閱讀...

國泰金今天舉辦校園徵才台北說明會，今年規劃了四大分享區，包括：儲備幹部區、數位科技區、客戶顧問管理企劃區、財務精算區。其中「數位科技區」可體驗專屬國泰數位暨數據發展中心的紅磚牆和軟沙發，聽取Fintech主管們分享最新趨勢，實際感受在數數發中心工作的氛圍。

國泰世華銀行總經理李偉正在致詞時表示，國泰是非常鼓勵年輕人無時無刻秉持創新心態的企業，國泰的優勢在於能夠包容不同性質的員工與多元創新想法，因國泰正大力推行數位轉型，更歡迎金融科技相關人才。

國泰人壽總經理劉上旗也表示，他將在今天晚上8點，首度和網紅主播視網膜開直播，透過與視網膜的互動，打破金融業的高牆，侃侃而談工作樣態，劉上旗將當場扮演起求職者，被視網膜和廣大網友們打分數。

▲▼ 金控徵才說明會。（圖／業者提供）

▲國泰人壽資深副總陳明環（右）在國泰金控徵才說明會數位科技區，與同學分享工作重點。（圖／國泰金提供）

富邦金則是昨天(23日)舉辦聯合招募總部說明會，由子公司高階主管和MA學長姐與求職者交流。富邦金控人資長陳昭如指出，今年預計招募60位MA，並首度開放大學學歷參與甄選，除了富邦華一銀行(上海)、富邦財險(廈門)大舉招募海外儲備幹部職缺，MA將可參與學習大陸市場金融科技研究創新、互聯網保險商品開發，和互聯網業務行銷推展等領域專業；投資管理總處也將提供MA赴韓國出差研習機會，參與富邦現代人壽投資相關培訓計畫。

今年富邦金控各子公司合計招募需求逾6800人，其中招募人數最多的富邦人壽即預計大舉增員6000人。富邦人壽表示，人力年輕化是近年來業務發展主軸之一，2018年底業務員平均年齡為37.2歲，目前新進業務員平均年齡約29.9歲，正是年輕充滿熱情活力的階段。

▼富邦金昨天(23日)舉辦聯合招募總部說明會。（圖／富邦金提供）

▲▼ 金控徵才說明會。（圖／業者提供）

中信金也在今天舉辦「2019儲備幹部計畫」說明會，由中信金總經理吳一揆親自出席。中信金今年預計招募MA逾60人，特別新增數據科技組，廣邀資工、資管、統計等專業人才，共同投入大數據分析、數位行銷、人工智慧平台開發等領域。

吳一揆表示，MA第一年即有機會挑戰百萬年薪，經過兩年系統性輪調培訓，通過層層考驗脫穎而出的MA將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。中信金日前放寬服儀規定，他跟高階主管今日特別穿牛仔褲出席，象徵金融業翻轉傳統、走向年輕創新。

▼中信金總經理吳一揆今日特別穿牛仔褲出席MA招募說明會。（圖／中信金提供）

▲▼中信金控總經理吳一揆今日特別穿牛仔褲出席。（圖／中信金提供）

ET快訊
闖圓山飯店外拍！長髮網美「絕命紅屋頂」逆風前行網酸爆
孕婦抽搐被迫產子！父忍痛放棄早產兒..說完這句出現奇蹟

關鍵字：國泰金,富邦金,國泰人壽,富邦人壽,徵才,說明會,MA

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

金控搶人才出奇招！　國泰人壽老總今晚揪視網膜開直播

加油要快！　明天起汽油漲0.5元、柴油漲0.1元

好爽！一銀員工獎金7個月　休假還有錢領最高近萬元

舊款iPhone持續暢銷　代工廠卻越賣越辛酸

小資族快速致富關鍵在「本金」！達人解密　本金大小產生收益的驚人差距

「火龍果饅頭」切開還見果肉　老師轉戰烘焙靠造型甜點月入6萬

2019智慧城市展登場　AI50助攻智慧醫療、交通、零售新創

社團老師做「3份工」領不到30K　想拚創業教小孩玩遊戲寫程式

他們養的雞聽莫札特長大　華僑兄弟檔翻身新加坡最大品牌雞供應商

台中花博無名英雄底家啦！　全台號召886人當志工

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

最強美腿橋本有菜親身示範　伸長腿鴨子坐學會性感5連拍

帶「法國媽媽」參加台灣婚禮　東坡肉好吃到爆炸！表情超Q

桃園人激推的現烤一鴨三吃 獨特「鹹酥鴨」咬下會滴汁！

澳洲無尾熊躲車內吹冷氣避暑　車主崩潰「連哄帶餵水」驅趕

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

金控搶人才出奇招！　國泰人壽老總今晚揪視網膜開直播

加油要快！　明天起汽油漲0.5元、柴油漲0.1元

好爽！一銀員工獎金7個月　休假還有錢領最高近萬元

舊款iPhone持續暢銷　代工廠卻越賣越辛酸

小資族快速致富關鍵在「本金」！達人解密　本金大小產生收益的驚人差距

「火龍果饅頭」切開還見果肉　老師轉戰烘焙靠造型甜點月入6萬

2019智慧城市展登場　AI50助攻智慧醫療、交通、零售新創

社團老師做「3份工」領不到30K　想拚創業教小孩玩遊戲寫程式

他們養的雞聽莫札特長大　華僑兄弟檔翻身新加坡最大品牌雞供應商

台中花博無名英雄底家啦！　全台號召886人當志工

海軍公安亮紅燈　武昌艦2阿兵哥摔成輕重傷！恐半身不遂

酒駕載她上班！左彎側翻「衝破護欄摔30m」慘死　女友見屍崩潰痛哭

桃園翁騎錯路「鬼打牆」自摔遭車壓　警40分鐘找到人

徐文良被浪汪攔截喊「過來」　一路5隻搖尾飛撲認阿爸

盛大罕見　台中大里杙福興宮2千信眾安平開台天后宮參香

一吃就愛上！嘉義古早味推車小販　碗粿、排骨酥湯只要25元

《101》練習生3年前對話挖出！　爆意淫EXID哈妮：我要下面

軍醫FM2奶茶迷昏女兵！「腳底→大腿根」一路摸　法官改判4年半

5歲男童沙漠走失！靠野草、溪水果腹「徒步21km」奇蹟生還

影／蔡英文抵達第二站諾魯共和國　外交部次長登機迎接

財經熱門新聞

小心！在這些工會繳勞保費可能全..

被動式收入　4招小資變小富

郭董賣芭樂挨罵弱智演出　網一面..

舊款iPhone暢銷　代工廠做..

一銀員工好爽　休假還可以領獎金

跟真的一樣！火龍果饅頭切開還見..

iPhone舊機限時折抵740..

全球第一！全球首款5G手機這天..

兩心法教你駕馭高殖利率概念股

薪酸！他兼3份差竟領不到3萬元

付一輩子勞保　3種情形領不到錢

年關近　310萬人提早領勞保給..

小資族快速致富關鍵在「本金」！..

郭台銘要抽百位網友送燕巢芭樂　..

更多熱門

相關新聞

買單檔債券ETF近9成遭金管會點名　富邦壽：沒有操控配息

南山人壽、富邦人壽、台灣人壽被金管會主委顧立雄點名，投資單一檔債券ETF高達近9成或9成以上，有高集中度的現象，讓壽險公司能藉此控制配息。富邦金總經理韓蔚廷今天(22日)表示，富邦人壽完全尊重投信公司，都是基於市場規範配息，「我們沒有這樣的問題！」

台股回穩　富邦人壽今年可望加碼近500億元

中壽、南山發動現金增資　富邦人壽不跟進

富邦金連續10年登獲利王　今年股利可望維持穩定政策

華南銀金飯碗　起薪最高飆6萬

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

慈禧5代外孫女曝！驚人顏值嚇歪網

即／國一南下8車連環撞　1死4傷

熬夜胖死！23點後才睡「直毀7部位」

台東公路7次神秘閃燈　他47秒見證人情味感動

「我是衛生紙」貼圖　衝熱門排行第三

網揭「婚禮小卡」強大隱藏功能！

即／65快速道路速霸陸摔下橋　駕駛無生命跡象

她挺歐陽娜娜：台灣本是中國一省

韓媒忘打馬賽克！池昌旭與「台灣林太」合照外流

第2波全台掃雨！最冷時刻終極14℃

只有弟弟喝蛋花湯！少女怒吞藥留遺書

阿母年輕是仙氣正妹　他翻40年前舊照嚇壞

殺妻吞腦漿被關出來！男又斬首阿姨燒烤

周杰倫宣布：是時候了！粉絲全哭了

員工煮水方位錯了！網迷茫真相長知識

更多

最夯影音

更多

曾被學生嗆是最爛的老師...　教育從業者「最難的一堂課」

出門要想開「哪一台」法拉利　聖結石直擊香港億萬富豪的家

趙正平強抱辣模25秒畫面曝光！　子涵驚恐走光「死命拉裙」

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

阿公疼孫撿玩具！撿了1隻又1隻　無限「俄羅斯小鴨」逼出3字髒話

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面