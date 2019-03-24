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好爽！一銀員工獎金7個月　休假還有錢領最高近萬元

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▲▼總統府建築百年暨108年統一發票盃臺北場路跑活動。（圖／一銀提供）

▲總統府建築百年暨108年統一發票盃台北場路跑活動。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一金去年稅後純益173.32億元、年增12.3%，每股稅後純益(EPS)1.4元。一銀董事長董瑞斌表示，今年一銀的員工獎金上看7個月，而且員工休假還有獎金，最高甚至9600元。

總統府建築百年暨108年統一發票盃臺北場路跑活動，今日（24日）在凱達格蘭大道上開跑。由總統府秘書長陳菊、財政部部長蘇建榮、第一金控董事長董瑞斌及國家運動員代表陳宇璿，共同率領現場超過2萬民眾為愛而跑，一銀更以行動支持並鼓勵民眾參與「捐發票做愛心」。

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董瑞斌表示，去年一銀表現良好，第一金的稅後純益達到173.32億元，員工的獎金平均上看7.01個月，包含年終獎金4.6個月、超盈餘獎金0.12個月以及2.29個月的員工酬勞。表現好的銀行甚至可以拿到10多個月、甚至上看20個月。

一銀的福利更是令人稱羨，根據了解，一銀給予結婚津貼，每個員工結婚的津貼達到3萬元；生育獎金第一胎5萬元、第二胎為8萬元、第三胎則是10萬元。

以及董事會已經通過可以推動「員工儲蓄信託」，每個月儲蓄1,000元，一銀就會相對幫員工儲蓄1,000元；一銀員工可以選擇投資股票（第一金股票）、基金、定存等，為自己的退休儲存實力，預計5月開始推動，但可以回溯今年的1月1日起。

值得注意的是，一銀員工休假還有獎金可以拿，根據一銀的規定，如果一年內休假7-10天，就可以領3,000元獎金；10-14天可以到6,000元；14天以上上看9600元。這也是公股銀行、唯一休假還有另外給獎金，而不需要真的旅遊，只要有休假還可以多領獎金，鼓勵員工休假。

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關鍵字：第一金,路跑,員工福利,獎金,津貼

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