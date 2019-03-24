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高雄名氣大廈「1死3凶宅」！跳樓男遭「女兒牆腰斬」　午時電梯靈異自啟

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▲▼位在高雄市三民區的高雄車站。（圖／翻攝Google map）

▲位在高雄市三民區的高雄車站。（圖／翻攝Google map）

記者葉國吏／綜合報導

「一人自殺造成三戶凶宅」一位從事房仲的網友發文分享一起在高雄市三民區住商大樓的案件，他透露該棟9樓承租戶因感情因素跑到頂樓一躍而下，但在下墜途中身體遭女兒牆「一分為二」，最後讓該棟大樓3戶都被判定成凶宅。

房仲在臉書私密社團《靈異公社》發文「房仲生涯兇宅實錄」，透露這棟在高雄市三民區的17樓大廈，在當年可說是小有名氣。但多年前曾經有位承租戶跑到頂樓一躍而下，「跌落至四樓露台上，高空落下時因重力加速度導致身體被二戶隔間的女兒牆切成二半..」。

▲▼位在高雄市三民區的高雄車站。（圖／翻攝Google map）

▲房仲在臉書分享高雄市三民區的1死造成3凶宅的故事。（圖／翻攝臉書）

房仲表示，事發後該棟大樓每天11-13時，電梯就會自己在無人操作的狀態升到9樓，原本住戶以為是住戶或小孩誤觸、惡作劇，但由於情況一直持續，調閱監視器發現也無異狀，這時大樓內開始傳出「靈異之說」。

房仲透露，由於死者住9樓，但後來陳屍在4樓的2戶露台，因此這3戶都被判定為凶宅。4樓住戶不滿，向高等行政法院提抗告訴願，結果法官以「死者屍體陳屍處與跳樓者居住的樓層(9樓)因4樓住戶的露台屬「專有部分」已符合屬私有產權的延伸」，於是駁回4樓住戶訴願請求，維持原裁決定讞。

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關鍵字：靈異公社,凶宅

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