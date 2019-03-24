舊款iPhone持續暢銷　代工廠卻越賣越辛酸

▲iPhone代工廠被視為很辛苦的行業。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

iPhone代工廠和碩日前法說會被法人問到「新款iPhone賣得差，舊款iPhone賣得比較好，為什麼不乾脆多開幾條舊iPhone產線？」管理層的答案很含糊，但意思是「這樣沒有比較好」。

和碩連三年獲利衰退，展望未來，和碩已於日前法說會已先和法人打預防針，說「今年挑戰很大」，主要原因是舊產品進入高原期，新產品又還沒到位。

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和碩執行長廖賜政坦言，近幾年組裝廠面臨最大的挑戰，是人力、材料都到位，經過一段（組裝的）學習曲線後，「peak卻太短」，換言之，因為新機賣不好，出貨的高峰期稍縱即逝，好不容易上升的曲線也無法好好發揮，變成「陡峭」的曲線。

法人提問，舊機型的iPhone一直都賣得不錯，為什麼不多擴充此產線？廖賜政會心一笑，表示產線要布多少，並非他們能決定；但也隱晦暗示，就算多生產舊型iPhone，也沒比較好。

這句「也沒比較好」道出代工廠說不出的心酸。法人表示，舊款iPhone因為降價出售，毛利更低，多做也是做辛酸的。

到底一支售價高貴的iPhone，代工廠能賺多少？雖無法得知真正數字，但從研調機構曾揭露的數字，可略知一二。

iHS曾發布，一支iPhone 7的物料成本和代工費，分別為219.8美元和5美元。更早像是SE代工費是3.8美元，6S是4.5美元。

更有大陸媒體揭露，iPhone XS Max的512GB版售價12799元，物料成本是500美元左右，代工費就算是10美元，換算下來，代工費僅占物料成本的2%，占售價0.53%而已。

但代工廠長期「毛三道四」，原本是弱點，後來竟然也被管理層認為，這行太辛苦了，很企業願意做。換言之，毛三道四，反而形成行業的進入障礙。

▼和碩在上海火箭村的昌碩廠區。（圖／記者陳政錄攝）