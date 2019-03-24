「火龍果饅頭」切開還見果肉　老師轉戰烘焙靠造型甜點月入6萬

▲幼教老師轉戰烘焙業，發現翻糖甜點市場逐漸飽和，動起腦筋改捏創意造型饅頭打出知名度。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

翻糖蛋糕在台灣近期掀起一股熱潮，不過原來饅頭也可以捏出各式造型。幼教老師愛上療癒小物後，投入烘焙領域，精緻又逼真的甜點備受民眾喜歡，不過發現翻糖甜點市場逐漸飽和，開始動起腦筋改捏起麵團，火龍果、花生、吉利豬樣樣都難不倒她，如今跑堂授課，每個月也能有6萬元入袋。

做出「仿火龍果饅頭」，從果皮到果肉紋理，就算放在水果籃中也都不會察覺有異狀。她是涂梅玉，美術底子深厚，一開始踏入職場，從事電視卡通製作，一天畫上24小時是家常便飯的事，根本無法好好睡覺，待了2年才決定辭職。

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▲她將藝術融入生活食材，做出超逼真火龍果、花生饅頭，讓不少人驚呼「跟真的一模一樣」。（圖／記者紀佳妘攝）

離開上一份工作後，涂梅玉當起幼稚園老師，不過每天早上7點上工，直到晚上6點才能下班，時間一點也不彈性，薪資頂多也就是基本工資再多一點而已，於是改當捏陶的才藝老師，同時也墊高了工資，月收入平均4、5萬元，不過3、4年掀起翻糖甜點的熱潮，對烘焙有興趣的她也跟風嘗試相關的課程。

對她來說，捏偶塑型很快就上手，試做糖霜餅乾、蛋糕等甜點，發現親友反應熱烈，第一個反應都是看了超療癒、捨不得吃，隨後開始接單製作客製化的甜點，不過翻糖糕點逐漸飽和，嘗試開發金魚蒸餃、魚饅頭，一PO上網引發網友的關注。

涂梅玉笑說，「一開始是好玩，臉書會PO一些作品上去」，因此被烘焙教室看中，邀請她來開班授課，加上額外接單，像是婚禮小物等創意烘焙，月入上看6萬元，儘管轉戰烘焙後收入只比先前增加一點點，不過卻從中獲得滿滿的成就感，現在目標是考取乙級烘焙證照，希望藉此提升自己的專業技術。