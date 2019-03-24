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2019智慧城市展登場　AI50助攻智慧醫療、交通、零售新創

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▲智慧城市展,鄭優,智慧物聯網。（圖／記者姚惠茹攝）

▲2019智慧城市展本周登場。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導
 
2019智慧城市展即將在3月26日盛大登場，今年會展首次舉辦AI 50活動，從來自全球報名的52家AI新創企業中遴選出36家，分別在不同領域，像是智慧醫療、智慧交通、智慧零售應用，助攻新創團隊發展。

2019智慧城市展從3月26日到3月29日將在南港展覽館一館盛大展出，今年人工智慧(Artificial Intelligence，AI）的發展，首次舉辦AI 50活動，從來自全球報名的52家AI新創企業中遴選出36家，有助於形成AI產業群聚效應，並擴散到全球智慧城市的場域。 

近年來，人工智慧在許多應用表現得非常傑出，像是人臉辨識、自動駕駛、智慧商業及工業自動化等，這充分顯示出AI技術已日趨成熟，其中若是AI與物聯網(IoT)兩項技術元素深度結合，並應用於智慧城市建設的各種領域之中，必然會帶給市民更聰明、更好的市政服務。
 
台北市電腦公會指出，第一屆AI 50的活動，展開對全球各地創業5年內的AI新創公司徵件，並在設定遴選標準時，除了技術或方案的創新外，更強調具備應用落地的試煉經驗，並從中發現人工智慧已從技術的開發階段轉化為垂直領域，像是智慧醫療、智慧交通、智慧零售應用的AI解決方案。

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▲▼中華電信智慧城市展特色,陳建志協理。（圖／記者湯興漢攝）

▲2019智慧城市展特色。（圖／記者湯興漢攝）
 
台北市電腦公會指出，這次獲選的AI新創公司多數在全球各個智慧城市場域已有應用實績，像是Aindra Lab是印度前10大AI新創企業，協助智利的林業公司建立以內建AI影像運算的空拍機來點算木頭的數量，大幅降低人工作業的錯誤率且可即時監督作業，這家印度新創企業並獲得智利最知名的AI加速器投資，並推薦來台參加AI 50活動。
 
特別的是，中光電智能機器人也開發具AI智能攝影巡檢判別的大型無人機台，用在大型廠區管線及工業園區的巡檢，還有台灣的雲象科技與太暘科技則以電腦視覺深度學習判別醫學影像，判別力已達專業水平，達到人機協作的新效益。

至於，艾陽科技則以開發出一系列電腦視覺深度學習應用，如臉部辨識與雷達影像偵測等，推至企業安控、大型醫療院所及智慧交通等不同場域，成為少見高獲利的AI新創。

還有來自加拿大的Nanoprecise是透過廣布於廠內機械的感測器所傳回的震動與聲響，透過AI的演算法來判斷機器的性能，可幫大型電廠建立預防性維修的系統，大幅降低因故障停機所造成的維修成本。

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關鍵字：智慧城市展,AI50,智慧醫療,智慧交通,智慧零售

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