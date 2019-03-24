小資族快速致富關鍵在「本金」！達人解密　本金大小產生收益的驚人差距



▲達人認為，投資本金的大小與收益的成長快慢非常有關係。（圖／資料照）

記者劉姵呈／台北報導

很多投資達人都會倡導年輕人要趁早開始投資，才有機會致富，也就是說，大家都知道「時間」是累積複利的關鍵之一；但是，也有許多小資族有「一直投資卻看不到成果」的煩惱，好不容易戶頭裡有收回的一點點報酬卻覺得心好酸；有的人反而因為賺到的錢很少，在小額累積投資的過程中，覺得沒有獲得效益，因此就中途挪用花掉，功虧一簣。《ETtoday新聞雲》採訪過從0存款到每年坐領50萬元的小資理財達人巧玉說，除了時間以外，其實很多人都忽略了「投資的本金」是一個很重要的關鍵！

巧玉認為，小資族總是覺得投資沒有效果，或是沒有辦法再創造其他的投資收入，其實不是因為賺太少，而是因為「本金太小」。她說，本金小，第一，投資就沒有成就感，所以才會因為賺到的錢很少，中途覺得辛苦就會很想花掉；第二，因為投入的資金小，需要更長的時間去作累積，創造複利，想要趕快翻倍，反而就會不小心「中途放棄」，變成投資到其他不熟悉的高風險商品上。



▲小資常覺得投資沒有效果，達人認為是因為本金投入的還不夠大，滾出來的複利效果也未顯著。（示意圖／資料照）

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巧玉提醒小資族，薪水已經很少了，能存的錢又不多，所以投資理財的過程，一定要讓自己產生成就感，才會讓你一直持續下去！因此，第一就是持續投資不中斷，且不能中途放棄，本金才會持續壯大；否則第二她建議，投資之前，最好累積一筆不錯的本金，也就是先存到一個目標金額，甚至是中途透過微薄的利息，加上努力的增加收入、存錢，存下「半桶金／第一桶金」，再來投資會更好。

舉例來說，投資本金不大，即使投資的績效很好，但資金累積的效果非常有限。假設小陳用本金10萬元投資年報酬率有20%的商品，換算小陳贖回的話，獲利有2萬元；但小翔辛苦存到一桶金用100萬下去投資，同樣投資年報酬率20%，最後贖回賺到的錢就有20萬元。由此可知，即便有同樣的投資報酬率，但卻因本金的大小而收益「差很大」！

而另外像是小資最熱衷的「零股投資」，假設小潔在去年的用成交價一股33元買進台灣高鐵300股，成交金額為9,900元，而今年初正好受惠於年假及連假假期搭車熱潮，這檔股票上漲了25%，小潔把它全數賣出，扣掉持有成本，這一年半的時間也才賺了2,002元。在這段時間，如果小潔願意持續投資存下一整張股票的錢，繼續累積，會比中途賣出，最後得到的還更多。