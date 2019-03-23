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他們養的雞聽莫札特長大　華僑兄弟檔翻身新加坡最大品牌雞供應商

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▲王其祥（圖左）、王建山兄弟堅持以有機人道方式養雞，成為新加坡最大品牌雞供應商。（圖／記者林淑慧攝）

▲王其祥（圖左）、王建山兄弟堅持以有機人道方式養雞，成為新加坡最大品牌雞供應商。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／專訪

著名歌劇「費加洛婚禮」的音樂聲響起，純樸流暢的音樂語言，讓人莫不讚嘆音樂神童莫札特的高超才華。這場景不是在國家音樂廳，而是華僑兄弟檔王其祥、王建山，在馬來西亞打造的五星級養雞場。

強調善待動物，讓雞隻健康、快樂長大，也將健康帶給消費者，王其祥兄弟在接手父執輩的雞場後，要求所有員工接受「動物福利課程」的訓練，除了讓雞隻聽起古典樂，員工進入雞舍更得輕聲細語，以安撫雞隻易受驚嚇的心。

請繼續往下閱讀...

時間拉回十多年前，遭逢禽流感使營運受重創的他們，營運陷入低谷。「危機就是轉機，我們重新思考未來營運定位，決定全力投入有機人道飼養方式。」王其祥黝黑的臉龐露出笑容，此舉讓他在肉雞市場開創出新藍海，其祥生技也躋身新加坡最大品牌雞供應商。

▲其祥生技董事長王其祥（右）與總經理王建山（左）表示，其祥新廠已完工並進入量產階段，2019年力拼營收獲利雙成長。（圖／其祥提供）

▲其祥生技董事長王其祥（右）與總經理王建山（左）表示，其祥新廠已完工並進入量產階段，2019年力拼營收獲利雙成長。（圖／其祥提供）

為了思考如何轉型，王其祥曾經到馬來西亞佛寺做了一個月的短期和尚，在剃度修行期間選擇皈依，聽到一位師父的開示，讓他堅持走人道及有機飼養的路子，用佛法哲學來帶領企業轉型。

有別於其他施打生長激素的雞農，王其祥在佛法教化下，發現健康、無毒食物鏈的重要性。在養殖過程中，特別重視雞隻的飼育環境，不僅採用自動化飼料配送設備，及自動化溫控設施，讓雞隻住得舒適，更定時播放莫札特音樂，讓雞隻心情安定、長得頭好壯壯。

為了讓飼養的雞隻更健康，王其祥兄弟早在2005年，就一頭栽入飼料及飼養方式的改良。透過與研究單位的合作，他們將乳酸菌添加到飼料中，用以替代養雞戶必用的抗生素及生長激素，以有機方式飼養的雞隻，更能符合食用安全範圍。

王其祥兄弟的堅持也換來好成果。2007年，其祥生技推出名為「櫻花雞」品牌，主打沒有抗生素殘留的高營養價值肉雞，在市場上一炮而紅，推升業績逐年成長，2011年來台掛牌上市，去年營收達28.35億元；展望後市，其將積極爭取大型品牌客戶，力拚全年營收獲利躍升。

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關鍵字：食品股,其祥生技,肉雞

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