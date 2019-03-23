台中花博無名英雄底家啦！　全台號召886人當志工

▲台中花博入園參觀人數已突破600萬，展期只到4月24日，快把握時間衝一波。（圖／台中花博提供）

記者紀佳妘／台北報導

台中花博入園參觀人數突破600萬人，展期只到4月24日，從早到晚協助遊客解決疑難雜症的志工，也是默默付出的無名英雄。這次花博志工人數排名第一的企業竟然是台電，從北到南超過40個單位共886位志工人力，志工團服務時數更已將近5萬小時，連馬祖單位同仁也利用過年期間飄洋過海返台協助，台電表示，前往參觀的民眾，可以幫台電志工加油打氣一下。

台電表示，台電在電力本業上協助花博電力增設、遷移工程，提供園區用電容量達7500瓩，相當於每小時約可供應7500度電，同時也主動表達志工協助意願，從前年8月展開招募計畫，歷經9場推廣說明會與線上招募，募集886位志工，其中更有超過7成並沒有志工經驗，必須額外受訓取得志工證照，並接受花博特別訓練。

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▲台中花博志工人數排名第一的企業竟是台電，從北到南超過40個單位共886位志工人力，志工團服務時數更已將近5萬小時。（圖／台電提供）

有趣的是，台電馬祖區處處長張毓哲利用過年返台當志工，他說，自己是台中人，也在台中區處待了30年，特別推薦台電認養志工服務的后里森林園區主場館「發現館」，除了建物結合現有老樹、以綠色建材再生塑化磚打造，主打「在台中看見半個地球」，透過館內設計與溫溼度控制，可讓遊客如親身體驗海拔橫跨近4000公尺的美麗台灣，而其中大甲溪流域水文等生態呈現，台中在地人看來會「超有感」。

來自台中區處的曹蜀宜則說，擔任志工期間，曾碰到民眾發現她是台電人，還以為是園區停電來搶修。另在發現館服務時，也遇到一位阿嬤詢問館內石虎標本「是貓嗎？」都讓她覺得有趣又難忘。

台電指出，花博展期至4月24日，歡迎民眾前往參觀，好看又好拍，若發現服務志工是台電同仁，也可以幫他們打氣加油。