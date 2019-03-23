社團老師做「3份工」領不到30K　想拚創業教小孩玩遊戲寫程式

▲Frank發現家長對於程式設計教學的需求很高，力拚創業闖出一片天。（圖／記者紀佳妘攝，下同）

記者紀佳妘／台北報導

原來玩遊戲也能學程式，顛覆傳統刻板印象！一名課後社團的桌遊老師瞄準才藝市場，決定辭去才藝老師的正職工作，當起獨立工作者，儘管身兼3份差領不到30K，不過趁這段時間累積人脈及教學經驗，只為了以後能夠早日創業，闖出自己一片天。

今年27歲的Frank從企管系畢業後，因緣際會下進入補教界，擔任國小課後社團的桌遊老師，過著朝九晚六的生活，雖然這是一份正職工作，但是每個月扣除勞健保後僅剩24K，他說，「當才藝老師其實薪水是穩定的，但就有天花板，調薪幅度不大」。

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不過，Frank發現課後社團的才藝市場很大，因此辭去才藝老師這份正職工作，當起獨立工作者，透過公司介紹到學校教授課後才藝，目前手上已有3間學校，固定下午4點到5點半在學校上課，教小孩如何玩桌遊，達到啟發益智的效果，每個月可望進帳1萬2000元。

此外，他為了增加收入，同時也在早餐店打工，儘管是以時薪計算，不過每個月可多出1萬元的收入，對生活來說總是不無小補，另外還有接案廣告及平面拍攝等，這方面的收入較不穩定，因此Frank現在兼3份差，「薪資跟之前差不多，有時候還會少一點」。

以兼職方式換取彈性工時，讓Frank可利用更多閒暇時間多做學習，提高自身能力，才有辦法為往後的創業打下基礎，他說，目前正積極累積人脈以及教學經驗，除了桌遊之外，近期發現家長對於程式設計教學的需求也很高，因此打算籌組課後社團才藝教學班底，進一步墊高薪資。