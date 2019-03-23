全球首款5G手機4月5日開賣　一支手機要賣4.4萬荷包要哭了

▲三星S10 5G手機預計在4月5日開賣，也是全球首款上市的5G手機。（圖／翻攝自官網）

科技中心／綜合報導

三星今年2月底發表Galaxy S10系列，4款手機銷售表現亮眼，其中最受矚目的是尚未開賣的Galaxy S10 5G手機，根據最新消息指出，三星預計4月5日在南韓上市，預估價格達150萬韓元（約新台幣4.4萬元），也是全球第一款上市的5G手機。

綜合外媒報導，三星Galaxy S10 5G日前通過韓國國家無線電研究機構檢測，而經認證的智慧型手機型號為SM-G977N，預計韓國成為全球第一個成功商業化5G的國家，也是具有象徵性的產品，一名知情人士透露，儘管韓國發表時間從原先的3月延至4月，但屆時商用5G服務一出來，可望快速帶動南韓5G服務的進展 。

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據了解，三星Galaxy S10 5G搭載6.7吋螢幕，同時主鏡頭升級至4攝方案，包括廣角、超廣角、3D景深鏡頭及變焦鏡，電池容量4500mAh，支援QC 2.0、雙向無線充電，不過缺乏支援2、3G網路，預估售價為150萬韓元（約新台幣4.4萬元），比三星摺疊機Galaxy Fold價格破6萬元，來得相對親民。

除了南韓之外，三星在2月舊金山發表會上表示，這款5G產品也計畫在美國及歐洲市場推出。外界關心台灣是否也會列入販售地區，由於台灣目前基礎建設支援尚未完備，因此還不列入範圍中。

全球5G競爭白熱化，美國、歐洲、南韓計畫在今年讓5G商轉，而台灣將在2020年進行5G第一波釋照，交通部也啟動「第一類電信事業開放的業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正作業，不過市場擔憂台灣動作是否太慢。