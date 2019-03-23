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郭董賣芭樂賺15萬全退給農民挨罵「弱智演出」　網一面倒力挺

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▲郭台銘1小時賣光水果賺15萬「退還農民」　再請百位網友吃燕巢芭樂。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘當起賣果郎，1小時賣光水果樂賺15萬，霸氣表示全數「退還農民」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長郭台銘日前當起賣果郎後，1小時內賣光600箱芭樂，霸氣表示要把盈餘15萬全數退還給燕巢農民，不過有立委認為此番作法，難以讓台灣農業進步，「一方產業梟雄，配合地方首長弱智演出，也未免失了格局」，不過郭台銘今（23）日在臉書上提出5大點回應，讓網友大讚「真正的企業家是有高度有格調」，更是傳統銷售的範本，一出手直接KO完勝。

郭台銘今天以「郭台銘退15萬給農民是沒有進步思維？弱智演出？」為題在臉書上發文指出，做事情要先訂策略，台灣農業昨天提到「唯快不破，六流＋六快，才能發大財」；如果只有「六快」只能先發小財，萬一「不快又不流」那可能憋死農民，更重要的是農業雖然產值相對不高，但生產安全、健康的食物是以食為天的民生問題，農業足以憋死任何一個政黨或政府。

請繼續往下閱讀...

郭台銘對此也提出5點說明，首先是「六流」，指的是訊流、技術流、金流、人流、物流、過程流，各種科技應用加以虛實整合，若要落實在台灣農業，一定要加上「六快」，因為農產品保存期限短，是標準快銷品，他也說過農業根本問題在產銷，若立委提什麼要為農民「培力」，他第一個要培的力是「銷售」，如果還可以做到先銷，有多少需求出多少貨，那就更好了，批評賣水果看不出進步思維，「我想我現在比她接地氣了」。

至於挨轟是「弱智演出」一事，郭台銘對此回應，平常百萬、千萬或上億捐款，「需要拿這15萬讓大家對我歌功頌德？這汙辱網友智慧吧」，同時強調，15萬不是貨款也不是捐款，而是芭樂完售後的盈餘，原先只想讓芭樂農受到肯定，這種單純的幸福，不需要太進步的思維。

該篇PO文也活用Hashtag功能，「#農業互聯網產業升級需時間先賣才有活水」、「#簡單農是永齡選物的硬軟整合解決方案全台都能做」、「#我被說弱智還是要有風度」，引發網友熱烈討論，有人認為，「郭董這次是個範本」，也有網友說，「為台灣人努力找出路的精神，非常感謝郭董的付出」。

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關鍵字：郭台銘,郭董,芭樂,農民,農業,立委,余宛如

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