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佛系理財、懶人天堂！被動式收入　4招小資變小富

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▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣。（示意圖／本報資料照）

▲被動式收入指不用花太多勞力就有收入可以進來，對於上班族、小資族具有一定的魔力。（示意圖／本報資料照）

記者吳靜君／台北報導

對於許多人來說，「被動式收入」也是種相對「主動式收入」的用法，所謂主動式收入只必須要工作或花力氣才會有的財富，像是薪資等；而被動式收入被動式收入就是指自己不用花太多的心力，就可以有的收入，甚至財富會自動流入，對於許多人來說，具有相當的魔力。


但是如何創造被動式收入呢？主要有四大方式與觀念：一，培養或尋找自己的興趣，依靠自己的興趣賺錢；二，從自己的家中尋找財富的來源；三，穩定投資理財、讓錢滾錢；四，不能過於心急或者想要「大獲利」，避免錯誤的觀念被騙，「賠了夫人又折兵」。

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一，從自己的興趣著手，每年多賺上萬元

被動式理財有一大重點是，自己做了不會很累，而又可以賺錢的事情，理財部落客寶可孟就提到，其實每個人都有不同的興趣，可以從自己的興趣著手。以寶可孟個人而言，本身就對理財、投資有興趣，所以他會將投資理財的心得轉化為文字，寫在部落格或者是臉書上，長時間下來累積一定的粉絲與流量進來，就會有財富進來，他現在，每個月大約有100美元相當於3000元的流量收入，一年下來也有1~2萬元額外收入，且對寶可孟來說，也不會造成他的負擔。

二，從家裡尋寶，二手商品也可以變成黃金

從事財經相關的陳小姐因為育有一個小孩，有些二手但是品質很好的物品隨著小孩年紀增長，而無法用上，或者是有時親朋好友贈送的物品，放在家裡也用不上，因此陳小姐就開拍賣將物品擺在網站上以1~2折的價格拍賣，甚至有些幾百元的東西也可以賣，每個月也有千元左右的收入。對於有養育小孩的陳小姐來說，小孩費用也是家庭的經濟壓力，藉由拍賣家裡的的物品所獲得的收入，多少可以減輕她的壓力、貼補家用。

▲▼ 就活,就職,上班族,面試,應徵。（圖／pakutaso）

▲從生活中著手，尋找自己的被動式收入（圖／pakutaso、示意圖）

三，投資理財是王道，ETF、固定收益型商品錢滾錢

投資的「被動式收入」許多人會想到就是投資房子或當二房東，創造租金或價差讓自己致富，但是對於小資族來說，買賣房產或當二房東具有資金以及技術門檻的事情。寶可孟建議，收入有限的上班族、小資族來說，應該選擇適合自己的投資型商品，也可以為自己創造被動式財富。

寶可孟建議，可以選擇投資指數股票型基金(ETF)，報酬「ETF」來投資率和基金波動是跟著大盤走，例如台股的的ETF、美股的ETF該年台股大概賺多少。小資族、上班族沒有太多時間研究股票的話，也可以透過投資ETF來創造被動式財富。此外，也有保險或者定存等也可以作為被動式理財的方式之一，不過有些高利定存(如美元)或者保險，有一定的門檻，單筆投資都要數十萬元以上，對於資金有限的小資族來說恐怕就是一種壓力，因此可以等資金較為寬裕時，或者在投資理財（如投資ETF所賺到的錢），再將資金轉入相對安全又可以穩穩賺的標的以錢滾錢。

四，被動式收入觀念要正確，佛系心情、長期累積很重要

被動式收入、財富並非完全不努力，就有得賺的財富，有些人常常會為著「躺著賺」、「不用花力氣，輕鬆就可以賺大錢」而被騙。

但實際上，被動式收入僅是生活的一部分，有些被動式收入得累積一段時間才能創造財富，例如成為部落客、Youtuber才會有流量的收入，短時間內也很難與自己的本身薪資相比。而投資ETF也會擔心市場波動，短賣短出而有所損失等，所以投資紀律也是很重要的。專家表示，想要創造被動式收入一個很重要觀念還是要一段時間的努力、「長期累積」才能創造出一筆被動式財富。

▼被動式收入多僅是生活的一部分，為自己薪資外添一份收入，若要真要可以賺較多的財富，仍是要花力氣和一段時間的累積。（圖／Pixabay、示意圖）
 ▲▼投資理財。（圖／Pixabay）

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關鍵字：投資,理財,被動式收入,方法,眉角,小資族,上班族

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