曝親探癌末父是「人生最開心的一天」　網淚崩：魏董是好人

▲味全前董事長魏應充親自探訪一名癌末父親，握住他的雙手，為他加油打氣。（圖／翻攝魏應充粉絲團）

財經中心／綜合報導

味全前董事長魏應充臉書開張後，各界討論聲浪不斷，近期在粉絲專業贈送「客製化書法結緣物」，有一名癌末父親向魏董索取「讀書箴言」的書法，想要以後留給他的小孩，告訴他們讀書的好，沒想到魏應充親自探訪，為他們加油打氣、努力抗癌，也讓這名父親大讚「魏董真的是好人」，並強調不是來做秀討人情。

魏應充粉絲團以「一個書法的小故事」為題表示，一名癌症第4期的爸爸公開留言想要索取魏應充所寫的書法，藉此勉勵小孩讀書的好。小編隔天就看到魏應充拿了一塊玉、一張簽名書法就前去探訪這名父親，才發現罹患齒顎癌的張先生因醫療、交通費沒有下落而放棄化療。

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他的太太也因脊椎炎沒辦法工作，目前在桃園租屋的他們，單是每月房租8000元就已無法負荷，就連電費456元也被催繳2次，最後無力負擔將斷電，然而2個孩子也在念小學、幼稚園，自從他病倒後，家中的主食就是泡麵。

這名張先生對於魏應充的來訪感到非常驚訝，甚至握住雙手加油打氣，讓他有再活下去的動力，看到魏董的眼神，彷彿告訴他別放棄加油，如此溫暖的關懷，直呼「今天是我人生中最開心的一天」，而小編也在文末寫下，「我是小編，私訊的世界跟外面很不一樣，這才是我認識的真實魏應充」。

PO文一出後，這名癌末父親也親自留言寫下對魏董的感謝，「我不是來做秀討人同情。相信我..魏董真的是好人」，不僅讓許多網友為他加油打氣，同時也替魏應充加油，堅持做自己，甚至有網友說，「同意魏董是好人」、「魏董全家人早已行善數十年...而非目前才做，請繼續加油」。