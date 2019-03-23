賺現金股利卻賠價差！？　兩心法教你殖利率投資

▲已公布現金股利公司排行，圖點開放大。（資料來源：台新投顧 ）

記者周康玉／台北報導

近期各家公司股利政策紛紛出籠，讓股民開獎的興奮感。截至目前為止，現金股利第一名還是被動元件龍頭國巨，配45元、現金殖利率高達13%，但法人卻看衰，認為被動元件族群今年相對前兩年差，若為了配息而貿然進場，恐「賺股息、賠差價」，建議投資人兩大撇步。

一般認為，殖利率在6%以上就算是高殖利率族群，台新投顧副總黃文清指出，高殖利率具有強的防禦性，如果公司長期競爭力強，再加上今年獲利能夠持續成長，將有如虎翼的效果，因此基本面還是重點。

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首先，要接觸高殖利率股的心法一是：注意時間差。財經作家陳重銘曾說，「高殖利率是去年，填權息今年，股價是未來」，換言之，高殖利率是去年的獲利成果，是否能順利填息，要依據今年的展望。

陳重銘在《每年多存300張股票》書中舉電信三雄在2016年的例子，中華電、遠傳、台灣大等不僅獲利穩定、配息穩定、且為民生必需產業，具有很寬闊的護城河，故為許多存股族的首選，更經常出現在「高殖利率概念股」的推薦名單中，但在2016那年，在進入夏天相繼除息後，三檔股票紛紛走上貼息之路，過了半年，投資人均遭受不等程度的虧損。因此，股價是看未來，高殖利率概念並不保證一定會獲利。

心法二，人多的地方不要去。一旦追求熱門股或噴漲股，都可能陷入追高殺低的迷思。

有「雪球股達人」之稱的財經作家溫國信，他自創一套現金股利殖利率評價法，最大原則就是「一高二低」法則。其中的「一高」，是指現金殖利率高，通常達6.25％就算此類；所謂「二低」是指股價偏低，股價淨值比低於2倍的標的。

如果能掌握好上述心法，就能駕馭高殖利率概念股，並且參與除權息的盛宴，而非除權息法會了。

▼高殖利率概念股近期獲投資人青睞。（圖／記者張一中攝）