泰國大選寫下彩虹新頁！20位LGBT候選人創新高　變性人挑戰總理大位

▲寶琳自知只是象徵性的參選，也無緣總理位置，但希望能為LGBT族群爭取部分國會席次，下次就換跨性別者。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

泰國將於24日舉行2014年政變以來的首場大選，共有58個政黨競選、超過5800名候選人爭取國會500席。選民除了在親軍方與反軍方政黨之間做選擇外，有了更多元的政黨可以支持，包括提倡包容平權的大眾黨，就提名約20名出櫃的LGBT人士競選，該黨的總理候選人寶琳是位變性者，更是泰國首位挑戰總理大位的變性人。

據ABC NEWS報導，52歲的寶琳（Pauline Ngarmpring）坦言一直對政治有興趣，但身為男性時的身分卻相當不自在，終於在成為女性時放膽做自己，「就算在身為男性時經常獲邀加入政黨，但都沒放在心上，直到性別重置，成為女性後我覺得沒什麼好隱瞞了，只是我不知道，大眾準備好了嗎？」他在4年前還是2個孩子的爸，原名披尼，曾是《曼谷郵報》（Bangkok Post）記者，且是泰國國家足球隊後援會的成立人。

This political party in Thailand is preparing to field up to 20 candidates who openly identify themselves as LGBT.https://t.co/uSN1hnlB00 — Nikkei Asian Review (@NAR) 2019年3月16日

寶琳指出，「我討厭獨裁專制，事實上，我就是因為支持民主才投入政治圈。我們的目標是拿下6、7個席次，雖然當上總理相當困難，但還是很好的機會，讓我有機會告訴大眾，LGBT族群確實存在。」寶琳只是大眾黨（Mahachon Party）3名總理候選人之一，且排名不靠前，不過此次的參選，已凸顯泰國是包容多元的國度。

大眾黨提名170名候選人參選，其中約20人是LGBT族群，「全泰國約有700萬LGBT選民」，大眾黨黨魁阿皮拉克（Apirak Sirinavin）表示，「若其中有10%投給我們，我們就能獲得一些國會席次，然後推動我們的政策」。阿皮拉克也說，這次LGBT候選人是歷來最多的一次，而大眾黨的政見並非只重視LGBT議題，還包括性工作者的勞權、改善薪資政策、讓教育更普及。

談及為何泰國沒能接納LGBT族群？寶琳謹慎地說，「泰國有更多的自由，泰國民眾並不極端，我們沒有太多的愛與恨，但法律和偏鄉地區，無法否認的是，歧視依然存在。我們遭受雙重標準對待，大眾接受LGBT族群走在街上、在電視看到，但不能成為家中的一份子。」