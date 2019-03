泰國大選寫下彩虹新頁！20位LGBT候選人創新高　變性人挑戰總理大位

▲寶琳自知只是象徵性的參選,也無緣總理位置,但希望能為LGBT族群爭取部分國會席次,下次就換跨性別者。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

泰國將於24日舉行2014年政變以來的首場大選,共有58個政黨競選、超過5800名候選人爭取國會500席。選民除了在親軍方與反軍方政黨之間做選擇外,有了更多元的政黨可以支持,包括提倡包容平權的大眾黨,就提名約20名出櫃的LGBT人士競選,該黨的總理候選人寶琳是位變性者,更是泰國首位挑戰總理大位的變性人。

據ABC NEWS報導,52歲的寶琳(Pauline Ngarmpring)坦言一直對政治有興趣,但身為男性時的身分卻相當不自在,終於在成為女性時放膽做自己,「就算在身為男性時經常獲邀加入政黨,但都沒放在心上,直到性別重置,成為女性後我覺得沒什麼好隱瞞了,只是我不知道,大眾準備好了嗎?」他在4年前還是2個孩子的爸,原名披尼,曾是《曼谷郵報》(Bangkok Post)記者,且是泰國國家足球隊後援會的成立人。

This political party in Thailand is preparing to field up to 20 candidates who openly identify themselves as LGBT.https://t.co/uSN1hnlB00