勞工小心白繳！　在這6家工會繳勞保費可能全泡湯了

▲勞保局公布最新積欠勞保費的職業工會，將對所屬被保險人暫行拒絕給付。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部勞工保險局最新公布積欠勞工保險費的職業工會名單，這次共有6個職業工會欠繳勞保費，同時也已超過繳費寬限期，將依法移送行政執行，不僅對所屬被保險人暫行拒絕給付，並會通知轄區勞工行政主管機關協助督促欠費工會改善，如果工會欠費的原因是保險費遭違法挪用，即移送檢調單位偵辦。

根據統計，截至今年3月18日，有6家職業工會積欠勞保費已逾繳費寬限期，包含澎湖縣勞動力援助人員職業工會、嘉義市網路購物服務人員職業工會、台北市住院病患家事服務職業工會、台北市自行車租賃保養業職業工會、台東縣傳統整復員職業工會以及苗栗縣民宿從業人員職業工會。

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▲勞工被拒絕給付，可向勞保局提供繳納保險費的相關證明，權益將不會受損。（圖／記者李毓康攝）

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取的勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，對所屬會員權益影響非常大。不過，被保險人若能提供已向工會繳納保險費的相關證明，如繳費收據、匯款單等，足以證明個人應繳的保險費及滯納金已繳納於工會，勞保局即會發給給付。

至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，勞保局將協調繳清個人應負擔部分的保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。因此職業工會的會員除了須關心所屬工會財務運作、積極參與工會活動及會員大會之外，應於繳納保費時，請工會開具正式繳費收據並妥善留存，以保障自身權益。

勞保局呼籲，請上列被公布欠費的各工會所屬理、監事及會員，督促工會趕緊繳費，以免影響會員領取保險給付的權益。