5G時代來了！　智慧城市展秀車站AR導覽不再迷路

▲台灣智慧城市產業聯盟會長鄭優。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

2019智慧城市展即將在3月26日盛大登場，因應5G商轉時代來臨，今年中華電信、遠傳電信、亞旭電腦都將展示5G的智慧城市解決方案，其中像是5G連網帶來高畫質影音，還有全台首見的南港車站AR擴增實境室內導航APP、不插電智慧候車亭等等。

2019智慧城市展從3月26日到3月29日將在南港展覽館一館盛大展出，今年因應國家通訊傳播委員會（NCC）規劃2020年上半年完成首波5G釋照之際，國內電信商及網通業者紛紛展示5G的智慧城市解決方案，並將舉辦「台日5G應用服務研討會」，推升台灣5G發展。

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首先，中華電信董事長，同時擔任台灣智慧城市產業聯盟會長的鄭優表示，中華電信目前已經推動為期三年轉型計畫，鎖定發展5G、網路銀行、MOD跟新創事業等4大領域，並積極推展人工智慧，希望藉5G的機會結合數位經濟發動動能，打造台灣下一代產業的行動力。



至於遠傳電信將以「遠傳大人物 全面啟動迎5G」為主題，聚焦大數據、人工智慧、物聯網三大5G發展重心，展出「智慧城市大願景」與「智慧企業大升級」兩大情境區，並與台灣愛立信合作，透過真實的5G網路設備連網，實際感受5G高速、大頻寬、低延遲所帶來的高畫質影音。



而亞旭電腦則將聚焦5G建置（5G Fixed Wireless Access, FWA）、最新WiFi 6技術（11ax High Performance WiFi Router）、最受保險與運輸物流業者喜愛的雲端智聯網行車紀錄裝置（Connected Car Cam）、全台首見的南港車站AR擴增實境室內導航APP、不插電智慧候車亭、確保手機通話高品質的小型基地台（Small Cell）等網通科技。



此外，經濟部工業局在3月28日舉辦的第三屆「全球電信商智慧城市論壇」就是以5G應用發展趨勢為主題，邀請到AT&T、KDDI、Ericsson、Verizon、Nokia、韓國規模最大的5G先導應用電信商LG U+等知名大廠進行各國5G發展現況及技術發展趨勢分享。