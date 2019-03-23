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跟著企業財報投資就對了！「獲利創新高」業績股名單一次整理

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▲投資，金錢，財經，經濟，鈔票，賺錢，財富，理財。（圖／記者張一中攝）
▲現階段為年報、股利公布旺季，提供投資人有利的選擇。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

隨著美國聯準會及台灣央行未升息，外資台股期現貨做多，資金行情推升昨（22）日台股小幅震盪，但午盤後又隨著台蘋概股上揚、台積電也力撐紅盤下，終場加權指數上漲29.52點，收10,639.07點，再創波段新高，周線上漲199.83點，周K連2紅。而台股近來表現強勢，法人指出，多半靠中小型股扮演人氣指標，而「獲利創新高的業績股」也成市場焦點。

分析師指出，近期資金帶動台股的主角，由高價股改成中小型股和中低價股的表現，業績成長股會更受市場愛戴，包括運動相關用品、生技醫療、5G相關的次產業（如網通、多鏡頭、全螢幕、光學）等，估計推升指數最高到10,800點。

而上市櫃公司於本月底將全數公布2018年度全年財務報表，本周陸續公布去年第4季財報，從目前已公告的公司超過400家公司，觀察其數字可以發現，「獲利／EPS創新高」的家數，其股價表現不差，名單包括有勤誠（8210）、智邦（2345）、智冠（5478）、家登（3680）、統一超（2912）、合晶（6182）、世界（5347）、鼎炫-KY（8499）、元太（8069）、瑞儀（6176）、譜瑞-KY（4966）、大江（8436）、聯茂（6213）、玉山金（2884）、東哥遊艇（8478）、日友（8341）、祥碩（5269）、達興材料（5234）、豐祥-KY（5288）、閎康（3587）、豐達科（3004）、尚凡（5278）、杰力（5299）、彩科（3535）、上奇（6123）、明揚（8420）、杏一（4175）、勁豐（6577）等公司。

請繼續往下閱讀...

▼股市示意圖。（圖／記者張一中攝） ▲▼股市。（圖／記者張一中攝）

雲敦儲存伺服器機殼大廠勤誠，去年獲利創歷史新高，股價已突破70元關卡，再創波段新高；衡器及EMI材料廠的鼎炫-KY也看好營收、獲利可望雙位數成長，一度創下132元波段新高。智冠科技也公布2018年度全年財務報表，全年合併營收55.52億元，稅後純益4.61億元，年增10.48%，EPS3.70元，創近4年來新高。

而統一超扣除前年出售上海星巴克一次性利得，其他轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、大智通等，營收、獲利也有不錯的表現，稅前淨利持續成長，再創歷史新高，去年營收約2,449億元、年增10.7%，營業利益達128.3億元創歷年新高。

半導體矽晶圓廠合晶去年歸屬母公司淨利新台幣19.08億元，年增5.34倍，創獲利歷史新高，EPS3.8元；電子紙供應商元太因物聯網等新興應用提升，使得獲利表現改善，2018年EPS約2.32元，創近7年來高點；半導體設備股家登精密公布去年財報，受惠於台積電等主力客戶追單，去年第四季稅後純益1.46億元，創單季獲利新高，並一舉彌補去年前三季虧損，順利轉盈。

玉山金公布2018年全年稅後盈餘170.99億元，連續7年獲利創新高，較前一年同期成長15.9%，EPS為1.58元，昨日在金融族群中股價也一枝獨秀，強漲1.07%。智能衡器大廠鼎炫-KY全年每股稅後純益達7.94元，其中第四季單季EPS達3.07元，創下單季新高紀錄。

法人表示，目前為年報、股利公布旺季，這些個股也在財報加持下帶旺股價，表現不俗，但考量台股指數從年初至今漲幅已大，且將面臨的是去年2月至10月以來的盤整套牢區間，要再度創新高恐有難度，因此操作逢高應提高行情反轉警覺，並觀察籌碼面變化。

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