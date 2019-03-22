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貿協邀大陸買主來台採購　3月底拚賣600櫃鳳梨外銷產值1.66億

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▲▼貿協秘書長葉明水。（圖／記者紀佳妘攝）

▲貿協秘書長葉明水。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

為協助台灣農產品外銷到大陸市場，外貿協會改變以往策略，祭出2大創新作法，攜手北、中、南區的農會與業者，舉辦採購洽談會，3月底更邀請15家大陸通路商，其中買主對於鳳梨最有興趣，預計將採購600櫃鳳梨。

貿協今年1月在香港舉辦「春節台灣水果嘉年華」記者會後，促成香港「一田超市」2月來台與近100家業者洽談，3月也邀到「香港AEON永旺百貨超市」採購生鮮、冷凍、加工品買主來台，進而打進當地高檔超市。

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外貿協會秘書長葉明水表示，「2019年中國大陸食品通路商採購大會」將在3月27日及28日分別於南部、中部辦理2場採購洽談會，City' Super、城市超市等15家大陸主要通路商，擬採購生鮮蔬果、加工食品（如烘焙食品與伴手禮）、酒與飲料等，其中對於鳳梨需求最大，預計將採購600櫃鳳梨，以平均單價來算的話，總金額相當於540萬美元（約新台幣1.66億元）。

▲▼水果,釋迦,鳳梨,柿子。（圖／翻攝自pixabay）

▲葉明水表示，3月底洽談會邀到15家大陸通路商，預計將採購600櫃鳳梨。（圖／翻攝自pixabay）

葉明水指出，台灣農產品的品質優良、深具外銷潛力，他更在3月初東京食品展期間前往日本AEON總公司拜會高層，已邀日本AEON海外部長答應來台採購，近期也在規劃辦理北、中、南大型農特產品展售嘉年華，相信將能為台灣農產品及加工食品業者帶來新商機。

根據統計，2018年台灣主力農產品出口金額為47億3470萬美元，較2017年成長12%，其中出口到大陸及香港的成長比例分別是28%和15%。葉明水說，今年預計帶台灣廠商到上海、福州、長春等地參展，同時也將前往中東波灣、雅加達、澳洲等海外國際食品展。

ET快訊
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關鍵字：貿協,鳳梨,食品展,大陸,通路商,買主,外銷,農產品

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