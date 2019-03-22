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「留言送200元加油禮金」是假的！　中油遭冒用民眾小心被騙個資

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▲▼「留言送200元加油禮金」是假的，中油呼籲民眾別上當。（圖／取自中油官網）

▲「留言送200元加油禮金」是假的，中油呼籲民眾別上當，視情況採取法律行動。（圖／取自中油官網）

 記者紀佳妘／台北報導

詐騙手段層出不窮，近期有不肖份子再次仿冒「台灣中油」臉書粉絲頁，以台灣中油成立70年餘年，充分達成穩定供應油品的任務，帶動石化相關工業發展，以回饋民眾為名，假冒台灣中油臉書粉絲頁舉辦「留言就有機會抽中200元加油禮金」活動，對此中油今（22）日澄清，該臉書帳號非台灣中油所設，提醒民眾不要參加該活動，以免受騙上當。

網路及手機APP出現許多翻新的詐騙手法，其中在手機APP及假冒官方臉書粉絲頁出現的詐騙頻率最高。中油表示，去年就有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，不斷在LINE群組發出詐騙訊息，經過中油檢舉、澄清後已銷聲匿跡。

請繼續往下閱讀...

不過，近期有心人士再度利用台灣中油成立70餘年機會，申請另一組假「台灣中油」臉書粉絲頁，企圖魚目混珠，甚至還說只要在臉書粉絲頁留言即有機會抽中200元加油禮金，用惡劣的手法欺瞞不知情民眾，藉此竊取個資或另有他圖。

中油澄清，「留言就有機會抽中200元加油禮金」活動訊息來自臉書假帳號，中油所有行銷活動都以正式新聞稿、官方網站或授權加油站現場公告為主，民眾若遇到類似詐騙內容，可先提出檢舉，或直接向中油查證，避免不知情民眾受害。

中油強調，對於本次冒用台灣中油粉絲頁，甚至盜用「台灣中油火炬」等商標欺瞞消費者的不法行為，明顯已經觸法，中油已主動調查了解，將視情況採取法律行動，以確保中油資訊、交易安全，維護消費者權益。

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關鍵字：中油,加油,禮金,留言,個資,詐騙

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