王令麟狂K了200本書後寫下260萬字　推薦必看3本書

▲東森集團總裁王令麟受邀出席商周CEO學院，以客座教授之姿分享自己的人生故事，其中提到他每天閱讀大量文章、書籍等資訊，隨時都要吸收新知。（圖／記者李毓康攝）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟經營企業，總是能對市場大方向有精準判斷，靠的是後天努力學習，關鍵就是每天閱讀大量文章、書籍等資訊，財經或科學等面向都看，以前每個月讀100本書，即使在獄中也要狂K書，不僅4年讀了200本書，更累積寫下260萬字以上書信文字，其中有3本書是他推薦必看。

王令麟今（3/22）受邀出席商周CEO學院，以客座教授之姿，與企業第二代、專業經理人及創業者對談，分享自己的人生故事。他特別提到，「信心跟堅持來自於接受多少知識，永遠吸收新知，並且應用在工作上，得到的成果是很棒的。」

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▲王令麟以前每個月讀100本書，閱讀量相當驚人。（圖／記者李毓康攝）

王令麟笑說自己年輕不愛讀書，但在經營企業多年來，發現書到用時方恨少，因此他開始養成讀書習慣，透過定期閱讀以及有系統的主題性閱讀，讓自己長知識，同時也要求員工一起參與，並透過讀書會形式，大家共同辯論分享。

讀了這麼多書，王令麟推薦有3本一定要讀，分別是《鄧小平傳》、《德川家康傳》、《美國十二總統傳》。他說，從《鄧小平傳》中，可以知道整個中國大陸的改革過程，當鄧小平被鬥下來，心中想的還是只有人民，如同在企業經營上，時時刻刻都要為員工著想；透過《德川家康傳》，則是可以看到他的「忍」，因為能忍人所不能忍，最後才能得天下，從他身上看到作為領導人要學會忍耐，把任何挫折當成是一種試煉。

最後，王令麟提到的《美國十二總統傳》，該書從羅斯福寫到柯林頓、小布希，述說20世紀影響美國最深遠的12位總統，如何帶領美國走向世界強權。王令麟認為，從這本書可以知道為什麼美國第一，以及他們進入白宮後面對哪些挑戰、怎麼做決定，這些內容對於經營企業都有很好的啟發。

▲王令麟推薦的3本必讀好書。（圖／翻攝自博客來）