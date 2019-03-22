台商回流夯！18家回台投資570億　還有逾50家在排隊

▲「歡迎台商回台投資行動方案」實施迄今，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣570億元。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

台商回流再添一樁，經濟部投資台灣事務所今（22）日召開「歡迎台商回台投資行動方案」第10次聯審會議，核准榮成紙業、優你康光學、中磊電子及印刷電路板供應商共4項申請案，其中榮成總投資金額達新台幣70億元，預估可創造台灣就業人數166人。

經濟部表示，榮成使用回收廢紙做為生產原料，是低碳造紙、綠色包裝垂直整合服務型製造業，屬5+2產業創新領域的「循環經濟」。

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不過，為解決美中貿易摩擦所導致原料成本結構失衡問題，榮成決定擴大台灣生產基地，包括工紙廠紙機新建與升級改造、紙箱廠自動化智慧化等投資計畫，總投資金額約新台幣70億元，預計新增本國就業人數166人。

此外，資訊、網通設備台商可說是受美中貿易戰衝擊最大的產業，繼智邦、亞旭等返台投資，電信寬頻設備大廠中磊電子也將擴充苗栗竹南廠的產能，以因應未來業務成長需求。

優你康光學則將隱形眼鏡製造移回台中精密機械園區，租用廠房新設8條自動化產線，總投資金額為新台幣12億元，預計新增本國就業人數553人。經濟部指出，今日通過另一家印刷電路板供應商則將在台灣新增投資高階產線，擴建新廠以分散風險。

經濟部表示，美中貿易衝突局勢尚不明朗，廠商紛紛調整投資規劃應變，台商回流投資趨勢持續增溫。「歡迎台商回台投資行動方案」自今年1月1日實施迄今，已有18家廠商通過資格審查，總投資金額約新台幣570億元，新增近7700個本國就業機會，後續還有50多家廠商有意移轉部分產能回台，甚至進一步評估返台投資、增設產線的意願。