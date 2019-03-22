郭台銘臉書開講　農業發大財的關鍵字是快　

財經中心／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘，白手起家，一手創建了電子代工帝國，對於經營事業，自然有著過人的眼光與心得，今（22）日傍晚，他在臉書貼文談經營哲學，但這回談的可不是電子科技業，而是農業，點出了農業發大財的關鍵字是快，唯快不破，迅速吸引網友觀看按讚。

郭董點出，台灣農產品唯快不破，就是要「快檢驗，快出貨，快物流，快到貨，快銷售，快回饋」；而鴻海集團有六流，包括訊流，技術流，金流，人流，物流，過程流。

郭董點出，六流＋六快，才能發大財。

請繼續往下閱讀...

郭董臉書寫道，農友們很古意，把芭樂真的種得很好，好多同仁吃了，都問下一批貨什麽時候到！昨晚，我們決定把現場販售15萬盈餘又回饋給他們，今天就要讓農友們拿到紅包！

一定會有人問為何都要這麼快？「快檢驗，快出貨，快物流，快到貨，快銷售，快回饋」，因為農友們說，蓋工廠要時間，做科技他不會，10幾個農友種芭樂加起來超過500年，芭樂不能等，只有貨出去，才有辦法錢進來，其實他們沒有要發大財，就是三餐溫飽，心滿意足！

郭董除了開講談農業，也不忘開獎，抽中一百位答對他出題的網友，每人都可以獲得一箱10公斤高雄燕巢芭樂。沒有抽到的網友們，紛紛留言表示可惜，不過，網友們也都肯定郭董為農民付出的心意。