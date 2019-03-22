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手刀快搶！台電4月要發191億公司債　3期利率創歷史新低

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▲▼台電,台電公司,招牌。（圖／記者馮建棨攝）

▲為籌措電源開發所需資金，台電常務董事會通過，預定4月下旬發行今年度第1期無擔保普通公司債191億元。（圖／記者馮建棨攝）

記者紀佳妘／台北報導

為籌措電源開發所需資金，台電今（22）日經常務董事會通過，預定於4月下旬發行今年度第1期無擔保普通公司債191億元，分為5、7、10等3種年期，利率分別0.8%、0.88%及0.99%，3期利率均改寫史上最低水準。

台電表示，這次籌資主要是因應林口電廠更新擴建計畫、大林電廠更新改建計畫、協和電廠更新改建計畫等電廠更新改建，而今天常務董事會通過，預定4月下旬發行今年度第1期無擔保普通公司債191億元。

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台電公司債發行條件有4種，首先是「5年期無擔保普通公司債」，利率0.8%發行新台幣48億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；再者是「7年期無擔保普通公司債」，利率0.88%發行新台幣79億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。

第3則是「10年期無擔保普通公司債」，利率0.99%發行新臺幣64億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本；最後是本期公司債的發行尚須經申報生效後確定。

台電去年曾發行綠色債券，不過卻遭國際氣候債券倡議組織（CBI）以「不符合分類方案」為由排除，遭質疑不夠綠。台電發言人徐造華表示，去前已發行綠債，未來視投資情況再決定是否發行綠債。

ET快訊
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關鍵字：台電,公司債,林口電廠,大林電廠,協和電廠,電源

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