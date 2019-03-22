永大經營權之爭再出招　日立提高公開收購價至65元

▲HITACHI。（圖／達志影像／shutterstock）

記者姚惠茹／台北報導

日立製作所（HITACHI）今天（22日）宣布，旗下台灣日立電梯公開收購永大機電（1507）已發行且流通在外的股份，決定將原本的公開收購價新台幣60元，提高到新台幣65元，並已經在今天向主管機關申報。

永大獨董陳世洋日前以董事會多次違反公司治理原則，並提出質疑表示，法人股東奧的斯（Otis Elevator Company）及訊達（Schindler Holding Ltd.）先後提出以新台幣63元進行收購，卻遭到排除，決定依法在4月18日召開臨時股東會，由全體股東重新改組董事會。

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▲永大獨董陳世洋。（圖／永大提供）

隨後台灣日立電梯宣布公開收購永大延長至4月22日，主要是因為台灣投審會和公平會尚未核准，並且在原定的3月7日前無法達成而延長，之後又發出聲明，以永大獨董陳世洋召集股東臨時會理由不充分，且會影響股東參與應賣的決定，損害永大公司利益，向法院請求裁定禁止永大召集4月18日股東臨時會。

對此，永大獨董陳世洋都堅持4月18日股東臨時會如期召開，但是今天日立再宣布，決定提高本次公開收購價格至65元，以本次公開收購最低收購數量88,504,328計算，等於多付4.4億元，主要是為了透過更具吸引力的收購價格，鼓勵更多永大機電股東參與應賣，以加速實現本次公開收購的最終目的。

日立表示，作為本次公開收購的唯一收購者，計劃取得永大機電100%全數股份並實現永大機電成爲日立全資子公司，通過本次公開收購，希望強化兩家公司50年以上的合作關係，加速推動大陸與亞洲電梯事業的拓展，以及產品和服務全球化佈局。